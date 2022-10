¡ALZA SU VOZ! Melissa Paredes se pronunció tras el ampay a su ex el Gato Cuba, quien fue captado perreando con una joven en Piura, a solo semanas de confirmar el embarazo de sus pareja Ale Venturo. La concursante de El Gran Show cuestionó la diferencia de tratos para su caso y el del padre de su hija.

“Es abismal la diferencia en como se trata, a mi me han insultado, me han dicho de todo, me trataron de lo peor, me han dicho que soy la peor mujer del mundo, que no valgo nada, y a los hombres nada, “si se equivocó, chau””, expresó.

La actriz afirmó que, en el Perú, las mujeres siempre se llevan la peor parte en casos como estos. “Lo digo por los tratos, en general, no solo por este en tema de ahora sino en todo, a las mujeres siempre nos dan más duro”, agregó.

MELISSA PAREDES: ¿QUÉ DIJO SOBRE ALE VENTURO TRAS AMPAY DEL GATO?

Durante El Gran Show, Melissa Paredes insistió con el tema del “machismo”; sin embargo, remarcó que por respeto a Ale Venturo no se referirá más al tema.

“Yo me he dado cuenta esta semana que pasa en nuestro país y es el machismo, es abismal. Qué bestia, es increíble. Deberíamos cambiar eso y por respeto a Ale (Venturo) no voy a decir nada más, no voy a decir nada más”, expresó.

El Gran Show: Melissa Paredes

