En la emisión de este martes 7 de febrero de “Préndete”, Melissa Paredes no pudo evitar quebrarse al referirse al crimen que se registró en el distrito de San Miguel, donde seis integrantes de una familia, incluido dos niños, fueron asesinados en la vía pública.

La exesposa de Rodrigo ‘Gato’ Cuba manifestó que los niños asesinados eran totalmente inocentes. “Más allá que sea un ajuste de cuentas o no, eso ya se investigará, yo voy al caso de los niños inocentes que no tenían nada y murieron de esa manera tan horrible. Qué pena de verdad”, dijo en un inicio.

Melissa Paredes se quiebra al intentar hablar de niños asesinados en San Miguel

“Lo que vamos a ver a continuación son imágenes, del hermano de los menores que pide ayuda luego del ataque sucedido, al parecer, él sería el único sobreviviente”, comentó por su parte Karla.

Y tras ver las imágenes del joven que pide que auxilien a su hermanito menor, Paredes no pudo evitar quebrarse. “Yo me imagino la desesperación, perdón, me asombra un poco porque no había visto esas imágenes, como persona me da bastante pena, la desesperación de ese hermano para que ayuden a su hermanito, y dice: ‘Mi hermanito está vivo aún’. Qué pena y no puedo evitar ponerme así, los niños son inocentes, no tiene que pasar por estas cosas”, comentó la conductora con la voz entrecortada.

Finalmente, Tarazona aseguró que se viven tiempos bastante complicados en nuestro país. “Estamos viviendo en una situación donde ya no se está midiendo si eres niños, un adulto mayor, si eres mujer o hombre, la verdad es que sales a la calle y no sabemos si vamos a volver. ¿Qué está pasando con nuestras autoridades?”, puntualizó.

