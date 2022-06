Melissa Paredes reapareció en público la tarde de este jueves en el distrito de Miraflores, hasta donde acudió para ser parte de una consulta psicológica junto a su expareja, Rodrigo Cuba, y su menor hija. Según la reportera de Amor y Fuego que la abordó, la actriz lucía muy desmejorada en comparación a su presentación en el programa de Rodrigo González.

“La hemos visto bastante desmejorada. El día que fue al set no estaba así. Está ojerosa, bastante delgada, incluso estaba llorosa, temblaba, sus labios temblaban, sus ojos temblaban, y lo que nos ha indicado es que este tema, que involucra a su pequeña, le afecta bastante”, dijo la periodista desde los exteriores del consultorio.

Melissa Paredes aseguró que no hablará de la denuncia por chantaje y extorsión que le acaba de entablar el ‘Gato’ Cuba, quien argumentó que la actriz lo llamó para amenazarlo con una supuesta denuncia por afectar la indemnidad sexual de su pequeña.

“No voy hablar del tema, es algo muy privado, esperemos que se solucione rápido y solo puedo decir eso y pedirles respeto para la privacidad de mi hija. No hay forma que yo hable de ese tema de mi hija, es un tema que no debería tocarlo nadie, ni ustedes ni nadie de la prensa. Se trata de una menor y solo les pido respeto y nada más ”, dijo la actriz evidentemente afectada con la situación.

Además explicó que los videos que mencionó en el pasado, que le ayudarían en un eventual juicio con Rodrigo Cuba, no tienen nada que ver con la denuncia reciente de su exesposo. “Eso es de otra fecha, es más, Gigi vio uno y no tiene nada que ver con eso. Lo están tomando como que yo venía amenazando con algo así desde antes, eso no es, esos videos son de otras cosas que sí se pueden usar en un juicio porque es algo sentimental de mi hija y muy privado pero yo no puedo hablar de esos temas”, acotó Melissa Paredes.

MELISSA PAREDES SE QUIEBRA POR SU HIJA

Finalmente, fue consultada sobre el embrollo legal en el que está metida Ale Venturo y el padre de su hija Daniel León, por la custodia de su pequeña. “Para mí es súper complicado hablarte de ese tema porque no tengo ni idea”, dijo la actriz, aunque aseguró que Jorge Cuba, quien hace de intermediario entre la novia de su hijo y su expareja, es el ‘cáncer’ de su familia.

Antes de entrar al consultorio psicológico, Melissa Paredes se quebró y aseguró que le afecta mucho que los medios se refieran a su pequeña en esos términos. “No me gusta que se hable de mi hija de esa manera, de esa manera no”, dijo con la voz entrecortada.

Melissa Paredes acudió a una consulta psicológica con Rodrigo Cuba y su hijita y se mostró afectada por la denuncia por chantaje y extorsión que le acaba de entablar el Gato. Video: Amor y Fuego

TE PUEDE INTERESAR

Gianella Neyra y Said Palao son atacados en redes por participar en campaña que recrea el friaje en Puno

Janet Barboza ‘destroza’ a Melissa Paredes por el comunicado que lanzó: “No está en su sano juicio”

Melissa podría afrontar pena de 3 a 6 años de cárcel por supuesto chantaje: “Depende del juez”