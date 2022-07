Melissa Paredes decidió romper su silencio luego que Magaly Medina arremetira con todo contra ella, tras escuchar la llamada que le hizo a Rodrigo Cuba, donde le reclama por haber, supuestamente, vulnerado a su menor hija de manera sexual.

La exconductora de televisión acudió a los estudios de Willax este viernes para mostrarle a Rodrigo González y Gigi Mitre la conversación que mantuvo con su pequeña, donde la niña le habría revelado un supuesto abuso de su padre, Rodrigo Cuba.

Luego, fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego y se quebró al hablar del audio que ya se hizo viral en las rees sociales. “Quiero ver de dónde ha salido ese audio, es de mi celular poque yo grabé pero hay personas que estaban investigando y a las que yo se lo mandé para que lo manden a la Fiscalía. Ahora hay que ver quién ha sido tan desgraciado o desgraciada para exponer a mi hija. A mí que me digan lo que quieran pero exponer a mi hija de esta manera no, menos cuando no tienen idea de toda la investigación que hay detrás. Eso no se hace, no es una amenaza pero voy a llegar hasta la persona que lo ha hecho ”, acotó la actriz visiblemente afectada por la situación.

RODRIGO CUBA ME QUISO QUITAR A MI HIJA

Por otro lado, Melissa Paredes reveló que desde el día que salió su ampay con Anthony Aranda, Rodrigo Cuba ha querido quitarle la custodia de su pequeña. “El presentó dos demandas que se las negaron para quitarme a mi hija, para tener la tenencia completa, qué buen padre va alejar a la mamá de su hija”, dijo conmovida.

MELISSA: QUE INTERVENGAN LAS AUTORIDADES

Finalmente, Melissa Paredes pidió que otras entidades del Estado, además del Poder Judicial, intervengan en su caso para saber si su hija corre algún tipo de peligro y que se tomen las medidas correspondientes. “Se ha hablado tan horrible, han dicho que me van a quitar a mi hija, que estoy loca, que soy una desquiciada, la peor madre del mundo, cuando ni siquiera saben nada, eso solo lo determina la justicia, lamentablemente demora, pero me gustaría que no solo intervenga el lado penal, sino otra entiedad, porque ya se está hablando que me van a quitar a mi hija, que soy una psicópata, no sé si quieren tapar algo”, dijo la actriz.

