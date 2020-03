Por: Frank López

El inicio de este 2020 no solo fue el arranque de un nuevo año para el matrimonio conformado por Melissa Paredes y el futbolista Rodrigo Cuba, también fue el comienzo de una etapa diferente en su relación sentimental, pues el ‘Gato’ fue fichado por el Atlético Zacatepec de la Liga mexicana y ella es la protagonista de la telenovela ‘Dos hermanas’, que América Televisión pondrá al aire este miércoles en horario estelar.

Melissa, cuéntame un poco de este nuevo reto actoral con ‘Dos hermanas’...

En redes me están diciendo ‘siempre el mismo papel’ y no, definitivamente ‘Mery’ (su personaje en la novela) tiene otro carácter. Obviamente es la buena de la historia porque es una de las protagonistas, pero no es tan suavecita ni la tontita, no será la típica buenita.

¿Tu desarrollo artístico ahora está enfocado solo en la actuación?

La vida te lleva por donde tienes que estar, estoy en la actuación porque me gusta, me encanta ‘vivir’ en la piel de otra persona.

Tu esposo, Rodrigo Cuba, se fue a México por trabajo y tú tienes que estar en Lima para grabar esta novela. ¿Cómo manejan la distancia?

Es muy complicado y duro. Al principio pensamos que sería fácil: nos amamos y ya. Duele no estar juntos, no levantarme con él, no hacer las cosas que hacíamos habitualmente.

¿Sientes que esto es como una prueba?

Creo que son situaciones que pasan en la vida, nos tocó vivirla y lo único que nos queda es ser fuertes, amarnos y esperarnos, sin dejar de lado nuestros sueños, y por eso estamos separados ahora. Ambos tenemos metas por cumplir y creemos que con esfuerzo y sacrificio uno hace realidad todo lo que quiere.

¿No te da miedo el famoso dicho: ‘Amor de lejos…’?

¿Amor de lejos, amor de 3, 4 o 5? La verdad no, y si se da qué podría hacer, no es algo que perturbe mi cabeza sinceramente. Que pase lo que tenga que pasar.

Aunque se ve que son una pareja bastante sólida.

Casi ni peleamos. Antes de ser novios fuimos muy amigos, por eso nos llevamos súper bien, nunca tuvimos una cosa mala ni fea y esperemos no tenerla jamás, Dios quiera.

¿Mía extraña a papá?

Mi hija, gracias a Dios, es bien pegada a mí, tiene mamitis total. Obviamente extraña a su papá porque con él jugaba, iba al parque, sobre todo cuando yo grababa, y eran las tardes de ‘Mía con papá’.

Solo quedan las videollamadas...

A toda hora estamos con las videollamadas. Mía ‘le da de comer’ a su papá por el teléfono, ella siempre ‘está cerca’ a su papá aunque estamos literalmente lejos.

Estás casada con un futbolista y últimamente seguimos viendo a varios haciendo ‘travesuras’. ¿Todos los futbolistas no son iguales?

No todas las personas son iguales, no todos quieren trabajar y crecer profesionalmente, algunos tienen otros intereses.

¿Te parece que hay una carga negativa en contra de los futbolistas, justamente por los malos ejemplos de algunos?

Creo que es de todos los tiempos, pasó, pasa y seguirá pasando, pero depende de cada persona. En el caso de mi esposo, yo me fijé en un buen hombre y esa es su profesión, sobre los demás futbolistas es algo que no me interesa.

Hace tiempo, cuando recién iniciabas tu romance con Rodrigo, dijiste que ‘él no iba a las parrillitas con las amiguitas’.

Ahora ya es imposible ponerse a pensar en esos temas porque ya tenemos nuestras reglas pactadas, tenemos tres años de casados y no le interesan esas cosas.

¿Tú estás tranquila en ese sentido?

Sí, claro. Es como que si yo le dijera: ‘amor, me voy a ir a una juerga’, no hay forma.

¿Ya no sales?

El otro día me fui a un bar con unas amistades y me moría de sueño a las 11 de la noche.

¿La maternidad te ha cambiado completamente?

Ya no es la rutina de antes, pero era jovencita y sin hija. Yo no me podía perder ni un fin de semana, pero ahora ya no puedo, no solo por mi hija sino porque la costumbre se pierde.

Es la vida marital y maternal.

Bueno ahora mucha vida marital no hay porque estoy sin mi esposo. Trabajo casi todo el día y solo quiero llegar a mi casa a abrazar a mi hija, quiero correr para ir a verla.

¿La Melissa mamá es como te imaginaste?

Siempre me visualicé soltera, haciendo mi vida, una mujer empoderada e independiente, pero el corazón de mamá a mí me mata.

¿Hay planes de incrementar la familia?

Este año ya me dio ganas de tener otro. Yo pienso que el próximo año ya llega.

¿Y el papá quiere otro niño?

Desde antes, pero la que se embaraza soy yo, me tiene que respetar, ja, ja, ja.

¿Quieres un varoncito o una mujercita?

Lo que Dios quiera, yo feliz.

En octubre del año pasado, Fabio Agostini recordó un episodio íntimo que te involucra a ti, a Andrea San Martín y a su hermano Bruno. ¿Te incomodó?

A mí no, ni a mi esposo, sinceramente. De hecho sí me molestó el ‘para qué’, innecesario, eso es lo único que me molestó, como a cualquiera, pero de ahí, la verdad, qué flojera.

Tu esposo te respaldó públicamente, pero ese episodio ¿te generó alguna conversación poco grata con Rodrigo?

No, cero. Tengo un esposo maravilloso, él respeta mucho a las mujeres, a todas, y no me cuestionó, a otros les hubiera dado la locura. Ni siquiera me lo preguntó, si fue cierto o no, él solo dijo: ‘qué tarado’, y me siguió hablando de otras cosas. Yo me quedé (pensando) y dije: ‘mi hijo va a ser así’.

Lo van a criar bien.

Si tiene un papá así, se va a criar bien… y si no, aquí está mamá (risas). A los hijos hay que enseñarles desde pequeñitos a respetar y valorar a las mujeres. Respetar no es solo no tocarlas, también es respetar sus espacios, tiempos, vida, pasado, como las mujeres lo hacemos con los hombres.