Melissa Paredes fue entrevistada por las cámaras de Amor y Fuego durante desfile de la nueva colección IS OVER del diseñador Genaro Rivas. En esta nueva oportunidad la estrella de Ojitos Hechiceros reiteró que no cometió ninguna infidelidad.

En conversación con la reportera del espacio de espectáculos, la exconductora de “América Hoy” fue consultada sobre su presunto caso de infidelidad y ella siguió insistiendo en que no le fue infiel a Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Si yo hubiera sido infiel, yo se lo hubiera dicho pues ‘oye sorry, la fregué’ y ya está chau, pero no fue así. Aparte fue un beso, o sea ni que hubiera sido ay no sé”, expresó.

Paredes recalcó que su exesposo estaba enterado de que ella sentía atracción por el bailarín Anthony Aranda: “No es jalado de los pelos cuando cada uno está en lo suyo y cuando las parejas tienen un acuerdo”.

Finalmente, en la última parte del adelanto de la entrevista, Melissa se refirió a su exsuegro Jorge Cuba: “Que ese señor se ocupe de sus temas legales, que he leído por ahí que se viene bien fea la cosa”.

