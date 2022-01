NACIÓ EL AMOR. Melissa Paredes reveló en televisión nacional que ya está enamorada del bailarín Anthony Aranda, pese a las críticas que ha recibido por su romance. Como se recuerda, su amorío salió a la luz gracias a un ampay aún estando casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

En una entrevista a ‘Mujeres al Mando’, Thais Casalino le consulta a la modelo por sus planes y metas para este año y Melissa le respondió de manera contundentemente.

“Mis metas para el 2022 es vivir de verdad, a plenitud, dejar de estar en modo avión, en piloto automático, a veces nos olvidamos de sentir, de vivir de ser nosotros mismos, nos olvidamos de eso un poco”, dijo en clara referencia a su pasado con el ‘Gato’ Cuba.

En esa línea, la actriz de ‘Ojitos Hechiceros’ también se atrevió a dar detalles de su relación sentimental con Anthony Aranda, con quien lleva ya un mes de enamorados.

Melissa Paredes confiesa estar enamorada https://www.latina.pe/noticias

“Soltera no estoy, comprometida tampoco porque no veo ningún anillo en mi dedo, pero soltera no. Sí, estoy enamorada”, precisó.

HABLA DE SU SALIDA DE ‘AMÉRICA HOY’

En otro momento de su entrevista en Latina TV, Melissa Paredes contó que ella no renunció al programa ‘América Hoy’, donde tenía la conducción junto a Ethel Pozo y Janet Barboza. Recalcó que la sacaron por su polémico ampay.

“No es que yo la dejé, si yo lo hubiese dejado sería diferente. Algo que te quitan de la noche a la mañana siento yo, simplemente por cometer supuestamente un error que todo el mundo puede cometer, pero que los hombres lo cometan para ellos no se les quita nada, pero a nosotras las mujeres sí”, señaló a las cámaras de Latina.