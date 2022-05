La actriz Melissa Paredes se presentó esta tarde en el programa En Boca de Todos donde aclaró la reciente información que salió en el espacio Amor y fuego, donde muestran la nueva batalla legal que disputará con el papá de su hija, el futbolista del Sport Boys, Rodrigo Gato Cuba.

De inmediato, Melissa Paredes aclaró todos los puntos sobre la reciente conciliación que busca hacer con su exesposo Rodrigo Cuba por el tema de su hija.

Ella señaló que en esta ocasión no busca el dinero de su exesposo sino, por el contrario, desea realizar algunos ajustes en la tenencia compartida. Melissa Paredes no dio detalles de los puntos a conciliar con su exesposo pero si aclaró que no es por dinero.

“No estamos enfrentados, yo dije que no iba a tocar el tema de mi menor hija por respeto a ella. Lo que sí quiero aclarar y porque se dicen cosas que no son: esta nueva conciliación es para llegar a un acuerdo, para tranquilidad de nuestros compañeros de la prensa que están por otros lados. No tiene que ver con manutención, ni dinero”, señaló.

La protagonista de Ojitos hechiceros también aclaró que no lo hace por dinero pues para ella el dinero no es importante en esta vida. Además, mostró su malestar por el morbo que se genera con la información de esta nueva batalla legal que tendrá con el papá de su hija.

“Solo quiero aclarar este tema, me fastidia el morbo que quieren generar con el dinero. El dinero no es importante en esta vida. hay cosas mucho más importantes”, agregó Melissa Paredes en el espacio de América TV.

Melissa Paredes estuvo en 'En boca de todos'.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Paredes habla de Rodrigo Cuba EN VIVO: “No hay víctimas, entiendo que quieran idealizar”

¿Qué pasó con Karina Calmet y Samir Giha? La Historia de su amor y la infidelidad que detonó la ruptura

Roberto, hijo del ‘Chato’ Barraza, es detenido por presunto robo y sufre ataque de epilepsia