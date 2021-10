Melissa Paredes rompió su silencio este jueves en América Hoy y reveló detalles de su polémica separación de Rodrigo Cuba, padre de su hijita. La también actriz se quebró en llanto al contar cómo decidieron terminar, además de mostrarse decepcionada de su aún esposo por negar que acordaron dar por concluída su relación.

“Fuimos amigos hasta el día de ayer y para mí la amistad es más que una relación de pareja. Yo no quería romper la amistad con él, es el papá de mi hija, un gran papá, yo también soy una gran madre y siempre vamos a ser los papás de Mía. Me apena muchísimo la situación, no era lo ideal que se haya dado de esta forma”, dijo entre lágrimas.

Asimismo, reveló que siguen durmiendo en la misma cama porque el ‘Gato’ Cuba se niega a abandonar la casa. “Yo le dije mil veces que se fuera... ¿qué hago si él no quiere irse? Yo no tengo dónde ir, yo no tengo otro lado, él tiene una casa extra en Miraflores, yo no”, indicó Melissa Paredes.

Por otro lado, teme que de ella irse de la vivienda que comparten, él la denuncie por abandono de hogar. “Voy a ver ahorita todo lo legal, para mí la palabra valía más y el acuerdo de él y yo valía más que cualquier cosa legal, pero por lo visto no es así. Ahora yo voy a tener pruebas”, aseguró la conductora.

Melissa Paredes se defendió de las acusaciones de infidelidad y aseguró que nunca le falló a su esposo porque le dejó ‘las cosas claras’. “Yo asumo lo que ha salido (el ampay), pero tengo todas mis pruebas que él sabía todo”, indicó.

Finalmente, aseguró que anoche, mientras se emitían las imágenes con su bailarín Anthony Aranda, el ‘Gato’ Cuba y ella estaban juntos ‘como si nada’. “Le dije ‘por qué has hecho eso’ (emitir su comunicado). Cómo yo le voy a recriminar algo sabiendo que está mal, ayer, cuando pasaba esto, estábamos en la casa como si nada”, agregó.

