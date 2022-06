La actriz e influencer, Melissa Paredes, dejó en claro que no le tema a un futuro encuentro con la conductora de televisión, Janet Barboza, con quien protagonizó un desencuentro al ser entrevistada en ‘América hoy’ tras el ampay con Anthony Aranda.

Paredes señaló que Barboza fue muy dura con sus preguntas. Incluso, la aseguró que no fue una “buena compañera” por preguntarle si le fue “infiel”, a en ese entonces su esposo, Rodrigo Cuba. Tras siete meses de lo ocurrido, Melissa no descartó un encuentro con ella.

“La señora Janet que ahora ha cambiado su speech. La entiendo porque, sin pruebas, es difícil de creer. Ojalá que cuando nos visitemos, no nos vayamos a agarrar de los pelos nada más. ¡No! ¡Mentira!”, sostuvo entre risas para las cámaras de ‘América hoy’.

Estas declaraciones las dio tras la conferencia de prensa de la cinta peruana ‘Igualita a mí’ que protagoniza Carlos Alcántara y Daniela Camaiora, donde Melissa tiene una participación.

También se animó a referirse acerca del anuncio de Janet Barboza sobre la crisis que vive junto Miguel Bayona, debido a la distancia que lo separa. Como se conoce, Bayona hoy vive en Estado Unidos, mientras que Barboza en el Perú.

“Estaba viendo ‘América hoy’ y vi que Ethel le decía: ‘Pon comunicado’ o algo así. Obviamente viendo lo que me pasó a mí, me imagino que se lo decía. Siempre es bueno poner comunicado, a mí ya me quedó de lección”, sostuvo.

“A veces uno dice: ‘estamos separados’, pero siempre hay que tenerlo ahí (en el comunicado). Está perfecto lo que hizo, por lo que entendí como que la cosa no estaba bien, hace rato y uno lo tiene que comunicar y eso queda de lección”, agregó la actriz.

