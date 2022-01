ACEPTA SU ROMANCE. Melissa Paredes se pronunció también en ‘Mujeres al Mando’ sobre la relación sentimental que ya inició su exesposo Rodrigo Cuba y Ale Venturo. Con firmeza, la modelo también gritó su amor por el bailarín Anthony Aranda y dio detalles de cómo inició todo su amorío.

Respecto a que el ‘Gato’ Cuba está nuevamente enamorado, Melissa Paredes solo tuvo palabras de felicidad para el futbolista, deseándole lo mejor.

“Si Rodrigo (Cuba) se enamora nuevamente qué le dirías”, le preguntó Thais Casalino, a lo que Melissa Paredes respondió de una manera sonriente. “Que sea feliz, todos en esta vida merecemos ser realmente felices”, manifestó.

¿QUÉ DIJO SOBRE BAILARÍN ANTHONY ARANDA?

Melissa Paredes también habló de su romance con el bailarín Anthony Aranda, de quien confesó estar completamente enamorada en un mes de relación.

“Me salvó, de todas las formas que se puede salvar a alguien. Yo no pedí que sacaran unas imágenes mías, ese momento fue realmente maravilloso, pero fue muy manchado por todo lo que se dijo y habló. Solo él y yo sabemos por qué te digo que fue tan bonito”, señaló.

En esa línea, la modelo reveló que su ampay con el ‘gatito activador’ hizo que perdiera amigos muy cercanos, pero manifestó que no fue dolor lo que sintió.

“Muy egocentrista, dolor no, cuando uno siente dolor es diferente, sí, yo tenía un amigo que lo perdí. Puedes creer que nosotros nos íbamos a esperar hasta diciembre para poder estar juntos porque en diciembre me iba a divorciar, ya estaba hablado. Nos íbamos a esperar, ahí no iban a decir que estaba casada”, sentenció.