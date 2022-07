Melissa Paredes se mostró preocupada por cómo se ha tratado la denuncia que recibió por parte de Rodrigo Cuba por un presunto chantaje y extorsión. Ante ello, y frente a cómo puede afectar esto a su hija, exhortó la intervención de entidades que puedan ayudar a descubrir qué es lo que realmente pasó con su pequeña.

En diálogo con Amor y Fuego, a donde fue para mostrar el video con el que se basa para acusar a Rodrigo Cuba, Melissa Paredes expresó su preocupación y solicitó ayuda de autoridades en este complejo caso.

“Todo este tema está en investigación. No puedo hablar del tema. Me gustaría que intervengan otras entidades para ver realmente qué es lo que ha pasado y para ver si mi hija corre algún tipo de peligro y tomar las acciones. Se dicen tantas cosas que, de verdad, no puedo hablar más ya que está en investigación”, señaló inicialmente.

“Se ha manchado tanto y se ha hablado tan horrible, diciendo que me van a quitar a mi hija. Que soy una loca, que soy una desquiciada. Ni siquiera saben ni la línea de tiempo, ni cómo han sido las cosas. Eso solo lo determina la justicia. Lamentablemente, demora, pero ya está viéndose el caso”, agregó.

Paredes también se refirió a la postura de la otra parte en la que se habla que podría perder la tenencia compartida de su hija, ello debido a que han afirmado que sufre problemas sicológicos.

“Me gustaría que intervenga no solo el lado penal, en el que me ha denunciado, sino también otra entidad que pueda ver realmente todo el tema en sí. Ya se está tomando a mayores, ya se está hablando que me van a quitar a mi hija, que soy una sicópata, por algo que ni siquiera saben ni quieren ver”, acotó la pareja del ‘Activador’.

Melissa Paredes se molestó por filtración de llamada

De otro lado, la exconductora de América Hoy también señaló que pedirá explicaciones para saber cómo se filtró el audio de la llamada telefónica que sostuvo con Rodrigo Cuba el día que lo llamó de madrugada para informarle de una sensible acusación.

“Le estoy consultado a mi abogado, para ver si puedo ir a la Policía de Alta Tecnología para ver de dónde ha salido ese audio. Si bien es de mi celular, porque obviamente yo he grabado eso, hay personas que están investigando eso y a quienes yo les he brindado para que lo manden a Fiscalía y se hagan las investigaciones pertinentes. Hay que ver quién de estas personas a las que les dí el video ha sido tan desgraciado o desgraciada de ponerlo en todo el Perú para exponer a mi hija. A mí lo que me digan lo que quiera, pero eso de exponer a mi hija no se hace”, arremetió.