Este jueves, Janet Barboza dio a conocer que afronta una crisis en su relación sentimental con Miguel Bayona. La popular ‘Rulitos’ reveló en vivo que afronta un complicado momento con su pareja y sus compañeras en América Hoy no demoraron en apoyarla. Sin embargo, no fueron las únicas dado que Melissa Paredes, con quien sostuvo fricciones, también salió a respaldarla.

En diálogo con La República, la modelo y empresaria consideró que fue idóneo que Barboza haya confesado que tiene problemas con Miguel Bayona -quien se mudó a Estados Unidos- a raíz de la distancia.

“Altos y bajos siempre van a haber. Me gusta que haya puesto las cosas en claro, es lo que se tiene que hacer, viendo mi caso peor aún, entonces me parece bien que lo haya dicho”, aseguró inicialmente la actual pareja de Anthony Aranda.

Tras ello, la exconductora de América Hoy señaló que no cree que la situación que vive Janet Barboza a nivel sentimendal sea parte del ‘karma’, ello en referencia a los dimes y diretes que sostuvieron.

“Ay no, yo no le deseo el mal a nadie. Sí creo en el Karma, en esta vida todo se paga, pero no le desearía el mal a Janet ni a nadie. De hecho, me parece bien que lo haya comunicado y expresado para evitar malos entendidos y cosas feas, como la mía que fue muy fuerte, y como mujer tiene todo mi apoyo”, agregó.

Cabe recordar que ambas figuras de la farándula tuvieron tensión desde que se dio a conocer el ampay de Melissa Paredes cuando aún era esposa del ‘Gato’ Cuba. Sumado a ello, la madre de la modelo también sostuvo críticas a la ‘Rulitos’, generando aún más fricción entre ambas.

