¡UY! Melissa Paredes estuvo en el canal de YouTube de Edson Dávila y respondió varias preguntas; sin embargo, una de las respuestas que más sorprendió fue sobre qué cosas cambiaría de su vida si pudiera retroceder el tiempo.

“Borraría a una persona, pero no es la que imaginan, es otra” , dijo entre risas. La modelo se encuentra en medio de una nueva conciliación con el padre de su hija Rodrigo Cuba, con quien protagonizó un mediático divorcio tras ser ampayada.

Tras encender las alarmas, Melissa Paredes aclaró que en realidad “no eliminaría a nadie”. “Yo creo que todo en la vida pasa por algo (…) Cuando a uno le pasa algo, no tiene que preguntarse por qué a mi sino para qué me pasa esto, en qué me voy a convertir”, agregó.

Rodrigo Cuba ratifica que Melissa Paredes y él no estaban separados el día del ampay

Este último 19 de mayo, ‘Amor y Fuego’ compartió detalles de la demanda de Rodrigo Cuba contra Melissa Paredes, donde el ‘Gato’ ratifica que no estaban separados.

“El martes 19 de octubre, nos despertamos en la misma cama y mi aún esposa empezó su día recibiendo a su maquillista y personal de asesoramiento de imagen. Luego de ello estuvo ausente la mayor parte del día. Llegando a las 9:45 pm de la noche, aproximadamente”, señala Rodrigo Cuba.

