Celia Rodríguez, la mamá de Melissa Paredes, fue consultada por Amor y Fuego sobre la difícil situación que atraviesa al no poder estar cerca de su nieta, la hija de Rodrigo Cuba. Aunque no quiso hablar sobre la polémica que envuelve a la actriz y a la familia de su exesposo, lanzó una fuerte advertencia.

“Me encantaría contestarte y no sabes cómo ni cuánto, pero no puedo por el bien de mi nieta, no puedo. Me encantaría, va haber el momento, no te preocupes”, dijo al ser abordada telefónicamente por una reportera del programa de Rodrigo González.

Cabe indicar que Melissa Paredes denunció recientemente a su exsuegra, Ysmena Piedra, por no permitirle comunicarse con su pequeña de cuatro años hace 13 días, pese a que la justicia no ha impedido que hable con ella a través de llamadas o videollamadas.

Tras la denuncia, la mamá de Rodrigo Cuba respondió a la notificación de demanda por violencia psicológica que le entabló la actriz. “He sido notificada con la ampliación de las medidas de protección en contra de la madre, sin embargo, desde ese día no cesan las llamadas hacia mi persona o mensajes de WhatsApp de sus familiares, situación que no solo me perturba, sino que pone en riesgo la estabilidad de la adecuación de mi nieta a su nueva realidad provisional”, dijo en el documento la madre del Gato.

Asimismo, aseguró que Melissa Paredes ‘antepone su bienestar frente al de su hija’.

Amor y Fuego reveló algunos detalles del informe del Ministerio Público sobre la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Niña dice que prefiere estar con su abuela, aunque asegura que sus padres son ‘buenos’.

