MAMÁ DE MELISSA SE PRONUNCIA. Celia Rodríguez, la madre de Melissa Paredes, usó sus redes sociales para enviar un par de mensajes luego de conocerse la noticia del supuesto embarazo de Ale Venturo y Rodrigo Cuba. Y aunque no se sabe si se refería a ellos, las conductoras de ‘Un día en el mall’ pusieron varias teorías sobre la mesa.

“La gente buena tiene algo que no se compra, la consciencia tranquila” , dice una de las historias que compartió la progenitora de la actriz a través de su cuenta oficial de Instagram, “Yo creo que ahí tal vez lo está diciendo por el embarazo, yo sí creo que es muy pronto para que Ale haya quedado embarazada, pero al final del día ellos son adultos y no le están haciendo daño a nadie”, refirió Andrea Arana. “No tendrían por qué tener la consciencia sucia”, agregó Valeria Florez.

Por otro lado, leyeron el segnudno mensaje de la mamá de Melissa Paredes, que lleva el mismo tono reflexivo. “ Aprende a mirar no lo que dice la gente, si no lo que hacen”, refirió la señora Celia Rodríguez.

“Ahí podría decir ‘miren al Gato, todo el problema que le ha hecho a Melissa, y ya embazaró a Ale tan pronto, ¿no que estaba dolido?’... siento que por ahí lo puede llevar, pero la decepción que tuvo el Gato en su momento hizo que Melissa saliera de su radar”, comentó Andrea.

Celia Rodríguez se habría referido, indirectamente, al reciente embarazo de Ale Venturo y Rodrigo Cuba.

MAMÁ DE MELISSA LANZÓ ADVERTENCIA

Celia Rodríguez, la mamá de Melissa Paredes, fue consultada por Amor y Fuego sobre la difícil situación que atraviesa al no poder estar cerca de su nieta, la hija de Rodrigo Cuba. Aunque no quiso hablar sobre la polémica que envuelve a la actriz y a la familia de su exesposo, lanzó una fuerte advertencia.

“Me encantaría contestarte y no sabes cómo ni cuánto, pero no puedo por el bien de mi nieta, no puedo. Me encantaría, va haber el momento, no te preocupes”, dijo al ser abordada telefónicamente por una reportera del programa de Rodrigo González.

