Celia Rodríguez, la mamá de Melissa Paredes, se pronunció acerca de los fuertes rumores que circulan sobre Rodrigo Cuba y Ale Venturo, que indicarían que serán padres juntos por primera vez. En declaraciones para Amor y Fuego, la señora Celia consideró que si hubiera sido su hija la embarazada, el público la hubiese lapidado.

“Usted cree que si hubiera sido al revés y Melissa hubiera sido la que esté embarazada...?”, le consultó vía telefónica una reportera del programa de Rodrigo González. “La hubieran lapidado a mi hija, pero yo confío en Dios, que es lo primero, ya la gente no se deja engañar”, aseguró la madre de la actriz.

Asimismo, al ser consultada sobre los mensajes que mandó en sus redes sociales, donde indicaba que ‘la gente buena tiene la conciencia tranquila’ en una posible alusión al embarazo de Ale Venturo, Celia Rodríguez aseguró que siempre publica contenido que le ‘sale del corazón’.

“Yo pongo siempre muchos mensajes en mis redes, son mis redes y pongo muchos mensajes por muchas cosas que se me vienen al corazón, a la mente, a la cabeza. En fin, me encantaría hablar de tantas cosas... qué les puedo decir, ya ustedes están viendo las cosas como son (respecto al embarazo), entonces, si ya las cosas están saliendo a la luz, se están aclarando, ya no hay más qué decir”, acotó la mamá de Melissa Paredes.

ALE VENTURO MUESTRA SU PANCITA EN EL ESTADIO

Aunque aún no lo han hecho público oficialmente, Ale Venturo y Rodrigo Cuba ya no esconden que se les viene un bebé en camino. Este fin de semana, la parejita estuvo en el estadio y la rubia lució su avanzado estado de gestación desde un palco.

En imágenes difundidas por Amor y Fuego, se ve a la empresaria vestida de negro junto a su suegro, Jorge Cuba. Ambos estaban atentos al encuentro entre el Sport Boys y Universitario, que finalmente le dio la victoria a los cremas.

Apenas salió Rodrigo Cuba a la cancha, Ale Venturo se paró para grabar a su ‘gatito’, momento en el que lució su enorme pancita de embarazo de al menos cinco o seis meses de gestación. Mientras, el futbolista le mandó un beso volado a su pareja.

Luego del partido, Rodrigo Cuba grabó una historia junto a Ale Venturo. En la publicación de Instagram, el popular ‘Gato’ arrobó a su amada y agregó el emoji de un corazón azul, el mismo que hizo disparar las alarmas sobre el sexo de su nuevo bebé en camino.

¿CÓMO SE CONOCIERON RODRIGO CUBA Y ALE VENTURO?

El romance entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo comenzó pocas semanas después del escandaloso ampay de Melissa Paredes con Anthony Aranda y su posterior separación del ‘Gato’, la misma que se realizó de mutuo acuerdo. Sin embargo, la rubia empresaria y el futbolista ya se conocían desde hace muchos años, ya que de adolescentes compartían muchos amigos en común por sus respectivos colegios.

TE PUEDE INTERESAR

Madre de Isabel Acevedo sepulta a novio ‘electricista’: “La que se quedará con él es ella, no yo”

Sebastián Lizarzaburu solo volvió con Andrea San Martín por su hija, jura Andrea: “Él vivió un calvario”

Magaly da con palo a Gisela Valcárcel por su vestido en boda de Ethel: “Era un tamal mal envuelto”