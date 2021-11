La separación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba es definitiva, así lo ha dejado ver el padre de la modelo, quien el último sábado por la tarde, llegó al departamento donde vivía su hija con el futbolista para llevarse las cosas que quedaban de la modelo.

El programa Magaly TV La Firme difundió las imágenes de cómo el papá de Melissa, quien vivía en los Estados Unidos, llegó al Perú para darle su apoyo a su hija y para recoger las últimas cosas que tenía con el ‘Gato’.

Según se pudo observar, el padre junto a otras personas ingresan al departamento del futbolista y se llevan un colchón, la cuña de la pequeña Mía, un aro de luz y prendas de vestir como bikinis: todo en bolsas negras. Sin embargo, no retiran ningún artefacto doméstico.

Papá de Melissa Paredes va al departamento del ‘Gato’ Cuba y se lleva todo, hasta bikinis de su hija. Video: Magaly TV La Fime

Ese mismo fin de semana, la modelo Melissa Paredes fue captada en una tienda por departamento junto a miembros de su familia observando en el área de dormitorio algunas cosas.

Algunas personas al notar la presencia de la modelo le pidieron fotografías y ella no se negó. Incluso se puede ver a la exconductora cargando una licuadora, una escoba y un recogedor.

Como el programa de Magaly, la aún esposa del ‘Gato’ Cuba no se encuentra en el mismo departamento al que se fue cuando abandonó al futbolista, sino es otro en donde haría un nuevo comienzo.

EL PROVOCADOR AUDIO DE MELISSA PAREDES

Magaly Medina difundió la conversación en la Melissa Paredes habría intentado seducir a su aún esposo Rodrigo Cuba, pero él no le aceptó.

Melissa: Oye, Rodri... tú sabes que ya me botaron del trabajo, de todo

Rodrigo: Uhmmm

M: No te estoy grabando, por si acaso.

R: No sé si tienes algo en el cuerpo, no lo sé

M: Revísame si quieres, tócame

R: No te estoy tocando, no te estoy tocando, por si acaso

M: No te estoy diciendo que me toques, pero mira

R: No te estoy mirando porque de ahí vas a acusarme de cualquier cosa

M: No tengo nada, pero mira

R: No, no te voy a mirar... de ahí me vas a acusar de cualquier cosa

M: No entiendo por qué no miras... Mira... No tengo nada, ¿ves? ¿Viste?

R: No

M: Mira pues

R: No, no voy a ver

M: Bueno, ¿sabes que estoy sin trabajo? Rodrigo, ¿no quieres ver que no tengo nada?

R: No, no te calatees porque no te quiero ver.