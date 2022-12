Melissa Paredes llegó a la gran final de El Gran Show. La actriz tendrá como refuerzo, la noche de este sábado, a Anthony Aranda, su pareja y con quien protagonizó tremendo escándalo de infidelidad hace más de un año, en la pista de ‘Reinas del Show’ de Gisela Valcárcel.

“No podía faltar. La mayoría está trayendo bailarines profesionales ¿por qué yo no? A parte de ser mi chico es bailarín profesional, coreógrafo, suma de todas maneras”, dijo la exconductora de televisión sobre el popular Activador, en declaraciones para Estás en Todas.

Asimismo, comentó que el último viernes sufrió una fuerte caída cuando ensayaba con su elenco. “Me caí horrible, me subieron y me caí de arriba, me metí un sustazo pero no pasó a mayores” , comentó Melissa Paredes.

Por su parte, Anthony Aranda se mostró feliz por volver a la pista de Gisela Valcárcel, además de orgulloso de su pareja. “Estamos haciendo una fusión con un poquito de folclore, un poquito de urbano y un poquito de salón, va estar súper interesante”, dijo el Activador.

Por otro lado, indicó que los ensayos de esta semana han sido muy duros, trabajando desde las 6 de la mañana hasta la noche. Además, hizo referencia a la caída de Melissa Paredes. “Ese es el riesgo que tenemos todos, hasta los profesionales, se pueden lesionar, gracias a Dios no fue para más pero sí fue una caída muy fuerte, nos asustamos todos”, acotó.

Melissa Paredes recibe ayuda de Anthony Aranda

TE PUEDE INTERESAR

‘El Gran Show’: ¿Cómo se elegirá al ganador del reality de baile?

Final de El Gran Show contará con jurado VIP: Estos son los integrantes

Rafael Cardozo dice que nunca habló de la vida privada de nadie y Choca lo cuadra: “Ha sido panelista en varios programas”