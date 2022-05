En medio del llanto, Melissa Paredes aceptó que está viviendo lo peor como madre al no ver a diario a su pequeña hija, tras la disputa que existe con su exesposo Rodrigo Cuba. La hija de Gisela Valcárcel también se mostró afectada.

Al ser consultada por el sufrimiento de una madre al no ver a su hija cuatro días a la semana, la modelo Melissa Paredes no pudo evitar romper en llanto al contestar.

“ Perdón, por qué castigarte con tus hijos, eso no entiendo. Por el maltrato psicológico que hacen todos los días en televisión conmigo y encima lo peor es no tener a mi hija todos los días, como mamá es lo peor que me pudo haber pasado en el mundo

Melissa Paredes llora por no ver cuatro días a la semana a su hija

ETHEL POZO: “RODRIGO SIGUE AMANDO A MELISSA”

La conductora Ethel Pozo consideró que el futbolista Rodrigo Cuba, pese a tener una relación con Ale Venturo, sigue amando a Melissa Paredes, madre de su pequeña hija.

“ Yo siento, y es mi opinión, que él sufre. Podría decirte que siento que él la sigue amando y es mi opinión como mujer porque sino no seguiría escribiendo ‘tú decidiste esto’. Yo siento que hasta que es un hombre soltero, y que la pareja no existe porque tiene actual pareja”, explicó.