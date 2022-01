A CORAZÓN ABIERTO. Melissa Paredes contó el duro momento que vivió cuando le comenzaron a llover críticas por su romance con el bailarín Anthony Aranda, pese a que aún seguía casada con Rodrigo Cuba. La modelo habló en ‘Mujeres al Mando’, donde es la flamante conductora de televisión.

La modelo confesó que durante todo ese periodo sufrió de depresión y acudió a terapias con su psicóloga. Resaltó que el popular ‘gatito activador’ estuvo junto a ella apoyándola y no la soltó para nada.

“Cuando me pasó todo esto, yo estaba en un nivel de depresión y mi energía estaba por el piso. Yo no era yo, era horrible cómo estaba. No me grabo en mis momentos tristes, no me grabo cuando estoy así porque uno siempre quiere mostrar positivismo y cosas buenas, pero Anthony siempre estuvo ahí, nunca me soltó la mano”, dijo.

La modelo también recalcó que tuvo días en los que no podía levantarse, pero fue su pequeña hija Mía quien le dio fuerza en esos momentos.

“Créeme que fue muy difícil, había días en las que yo... bueno, no es que haya estado deprimida todo el tiempo, sino tenemos picos. La depresión es así, un día estás bien, de ahí te bajas, pero definitivamente mi hija fue mi fuerza todo este tiempo”, precisó.

MELISSA PAREDES DIO CONSEJO

En esa línea, Melissa Paredes se atrevió a dar un consejo a los televidentes señalando que “un error en tu vida, no define toda tu vida”.

“Algunos dicen “ay, no tienen un mes, tienen más”, nunca nos soltamos. Él estuvo ahí en mis peores momentos como amigo, como compañero y como la persona que te da su apoyo cuando más lo necesitas”, precisó.

“Se te ve muy tranquila, relajada, confiada, porque todos pasamos por momentos fuertes. Lo que más esperas es tener a alguien que no te suelte de la mano cuando estás hundida”, le dijo Giovanna Valcárcel.