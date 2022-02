¿VUELVE A LA TV? Melissa Paredes afrontaría nuevos retos luego que apareciera nuevamente en la señal de Latina para despedir el último programa de ‘Mujeres al Mando’. La modelo tuvo sentidas palabras con el magazine matutino y las conductoras por la oportunidad de haber estado acompañándolas.

“Llegó el momento de decir adiós, quiero agradecer a toda la gente de producción. Gracias por su chamba, a todo el equipo de producción, gracias Melissa, gracias Karen por haberla luchado hasta que yo esté aquí ”, dijo Giovanna Valcárcel.

Tras esto, la actual pareja del bailarín Anthony Aranda también se refirió a su presencia en el programa. “Gracias a ustedes, gracias por abrirme las puertas de la televisión, gracias a todos” , señaló.

Cabe precisar que Latina Televisión, a través de su Instagram, compartió una fotografía de la modelo bajo el mensaje. Esto descartaría por completo la presencia de Melissa en América Televisión.

“Melissa Paredes nos acompañó en los últimos programas de Mujeres al Mando, y hoy vino a acompañarnos con la conducción en MAM”, fue la dedicatoria a la modelo.

MELISSA MANDA ‘CHIQUITA’ A ‘AMÉRICA HOY’

Tras las críticas de sus excompañeras Janet Barboza y Ethel Pozo en ‘América Hoy’, Melissa Paredes decidió enviarles una indirecta.

“No puedo faltar y aquí estoy. Me siento feliz, yo dije, tengo que estar aquí porque en un momento muy duro de mi vida ustedes me dieron la mano y eso siempre lo voy a llevar en mi corazón. Pararme en este escenario y decir aquí estoy, de pie y de vuelta, les agradezco mucho. Siempre las mujeres tenemos que estar más unidas que nunca, no importa si te caes, mi amor, lo importante es cómo te levantas. Eso siempre ”, señaló.