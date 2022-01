El final de Mujeres al Mando fue anunciado a pocos días de la aparición en el espacio televisivo de Melissa Paredes. Giovanna Valcárcel y Thais Casalino anunciaron que el programa irá solo hasta el 25 de febrero, ¿pero cuál será el destino de la estrella de Ojitos Hechiceros?

Al respecto, Giovanna Valcárcel consideró que le parecía sospechoso que Melisa Paredes no haya aparecido en ‘MAM’, todos estos días. “¿Melissa, es verdad que a partir del 25 (de febrero) vas a tener un programa propio?”, le preguntó.

La exintegrante de América Hoy no dudó en responderle. “Aquí estoy Giovanita, presente. Escúchame, nada de sospechoso, no me tires la pelota que no cabeceo. Escúchame, este... mándame un saludito ya que estás en la radio”, manifestó.

Melissa Paredes no negó ni afirmó esta pregunta, por lo que la posibilidad de verla en un nuevo espacio televisivo no ha quedado descartada.

En redes sociales, Anthony Aranda mostró su satisfacción porque Melissa Paredes le preparó al almuerzo. “Así sí da ganas venir de trabajar y pasar por aquí un ratito. Hoy alguien sí se lució, bueno, realmente siempre se luce mi amorcito, es delicioso”, manifestó el ‘Activador’.

Sin embargo, en otro momento se pudo ver al bailarín lavando los platos sucios. “Como tú has cocinado, ahora a mí me toca lavar”, manifestó la actual pareja de Melissa Paredes.

