Rodrigo González y Gigi Mitre le dedicaron unos minutos de su programa a Wilmer Arica, abogado de Melissa Paredes, que la representa en la nueva petición de variación de tenencia compartida que le solicitó a Rodrigo Cuba hace tan solo un día.

Los conductores presentaron unas historias de Instagram del letrado, que aclaraba que su clienta no cometió adulterio al serle infiel al ‘Gato’ Cuba con Anthony Aranda en 2021. “La infidelidad es una falta menos gravosa al deber de fidelidad. Actos de amoríos, tocamientos, abrazos y besos; no configuran adulterio. El adulterio es la falta más grave que surge al quebrarse el deber de fidelidad de los casados, cuando uno de los cónyuges mantiene relaciones sexuales con una tercera persona”, explicó.

En ese sentido, aseguró que solo se comete adulterio cuando la mujer o el hombre casado (a) ha consumado el acto sexual con una tercera persona , aún cuando fuera de forma ocasional o por única vez. En este caso, puede presentarse la demanda de divorcio ante el Juzgado de Familia.

Rodrigo González se mostró indignado con las aseveraciones de Wilmer Arica y arremetió contra él. “Está tratando de ver la leguleyada del tinterillo”, aseguró molesto.

Lady Peña, abogada de Rodrigo Cuba que se encontraba EN VIVO en el set de Amor y Fuego, intervino y explicó que, según la ley, lo que dice su colega es correcto, aunque consideró que ya no debería hablar más del tema ya que en la conciliación acordaron divorciarse de manera pacífica. “ Hablar ahorita en este momento de si hizo o no hizo es irrelevante” , acotó.

Peluchín insitió con el tema y preguntó si besar a una persona que no sea tu esposo no es considerado adulterio y la abogada Peña le respondió. “No, se llama conducta deshonrosa, pero en este caso no deberían tocar el tema porque ya lo conciliaron”, explicó.

ABOGADO DE MELISSA PAREDES ES EL MISMO DE ANDREA SAN MARTÍN

Rodrigo González no se quedó de brazos cruzados y emitió su opinión sobre el trabajo de Wilmer Arica, quien también es abogado de Andrea San Martín en el proceso de alimentos que mantiene con el padre de su segunda hija, Juan Víctor Sánchez.

“Lo que yo veo, y es una opinión personal... si contratas al abogado de la San Martín, que no veo que priorice a los niños sino que es el lío inacabable, no sé qué tanto se va poder avanzar con el mismo abogado de la ‘Soraya’, ya pues cariño... ¿Juan Víctor no ve a su hija hace cuánto?” , dijo el conductor de Willax indignado.

Cabe indicar que hace tan solo un día Melissa Paredes le solicitó a Rodrigo Cuba cambiar el régimen de tenencia compartida de su menor hija, que firmó al momento de su divorcio. La actriz ahora desea que su pequeña se quede con ella cinco días a la semana y solo permanezca dos días con su padre, algo que el ‘Gato’ se ha negado a aceptar.

Al respecto, la doctora Lady Peña lamentó que Melissa ya no quiera el acuerdo que firmó su primera abogada, Patricia Simon. “Ambas partes estuvieron asesoradas por las personas que ellos decidieron y la doctora Patricia Simon es una especialista en derecho de familia, ella la escoge por algo, nosotros hicimos un buen acuerdo, un acuerdo que era beneficioso para la niña, que sigue siendo beneficioso para ambos padres” , indicó.

