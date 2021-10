Melissa Paredes no se presentó en la reciente edición de “Reinas del show” luego que el programa “Magaly TV: La Firme” difundió un ‘ampay’ de la presentadora junto al bailarín Anthony Aranda. Este sábado , Gisela Valcárcel le envió un reflexivo mensaje.

En medio de esta polémica y tras convertirse en blanco de duras críticas, la aún esposa del futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba prefirió ausentarse en el espacio sabatino de Gisela Valcárcel, pero sí utilizó su cuenta de Instagram para resaltar que se encuentra en unión familiar.

Además, Melissa compartió un video desde su nuevo hogar. Según se pudo observar en el historial de Instagram, Paredes estaba recostada en su cama, mientras sonaba la canción “Pa’ lante”, de Maía, Eddy Herrera, Rafa Pérez y Oscar Prince.

GISELA DICE QUE NO LA JUZGARÁ

Mientras Melissa Paredes compartía mensajes de reflexión en redes sociales, Gisela Valcárcel utilizó los primeros minutos de su programa para defender a su participante de los duros comentarios de los cibernautas.

“Todos cometemos errores, todos. Ojalá que Rodrigo y tú puedan volver a hablar, pero yo no voy a purificar a nadie solo porque se quede callado. En Perú se dice que Rodrigo es el bueno porque sí y que Melissa es mala, pero yo no me creo esos cuentos”, señaló la popular ‘Señito’.

‘Ampay’ de Melissa Paredes y su bailarín

Las comprometedoras imágenes de Melissa Paredes junto al bailarín y en el interior de un auto se difundieron en medio de sorpresas porque ante el ojo público, la conductora aún mantenía un sólido matrimonio con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

En medio de duras críticas por parte de los cibernautas, la presentadora de televisión recurrió a sus redes sociales para aclarar que estaba separada del padre de su hija desde la última semana del mes de setiembre.

“Hay un sinfín de decisiones que se toman en la vida, esta ha sido una de las más difíciles que nos ha tocado afrontar. Desde la última semana de setiembre, Rodrigo (Cuba) y yo decidimos finalizar nuestra elación sentimental, sin embargo, hemos llegado a un muy buen término entre ambos. Somos y seremos siempre muy buenos amigos. A su vez, solicitamos el respeto por nuestra intimidad, como lo manifesté al principio de estas líneas, no es nada sencillo”, fue el comunicado de Paredes en Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

Gisela Valcárcel se pronuncia tras el ‘ampay’ de Melissa Paredes