Melissa Paredes participó en la segunda gala de ‘El Gran Show’, donde tuvo la oportunidad de comentar sobre el reciente ampay de Rodrigo ‘Gato’ Cuba con una chica desconocida en discoteca. Sin embargo, su opinión fue motivo de burla para las presentadoras de ‘Un día en el mall’.

La bailarina se quejó en el reality de baile sobre la cobertura que dieron los medios sobre el ampay de su expareja y que era culpa del machismo, haciendo que Gisela Valcárcel y Tilsa Lozano la apoyaran.

“Melissa se ha puesto ‘No, el machismo en nuestro país. Mi ampay dio qué hablar hasta el día de hoy, ya pasó un año, pero, en cambio, el de él dos días y ya desapareció'. Creo que Melissa está confundiendo la situación (...) Tu ampay no se compara ”, comentó Andrea Arana.

Valeria y Andrea rajan sobre los comentarios de Melissa Paredes en 'El Gran Show'.

“No hay punto de comparación (...) Eso depende de la pareja con la que estás porque en el caso de Melissa y el ‘Gato’ Cuba decidieron cortar. En el caso de Ale Venturo, ella ha decidido hacerse de la ‘vista gorda’, hacer como que nada hubiera pasado”, expresó Valeria Flores. “Por supuesto, eso le preguntan para limpiarle la imagen ”, añadió.

Melissa dice que ni por ‘mil puntos’ volvería a América Hoy

Los conductores de ‘América Hoy’ ruegan para que Melissa Paredes vaya al programa. No obstante, ella ha rechazado la oferta y asegura que ni por 1000 puntos de rating lo haría porque recibió críticas negativas por parte de sus excompañeros.

“A mí no me duele nada porque yo con ella no hablo hace un año. Yo le hice una entrevista, pero no hablé con ella como antes, puedo hacer una entrevista con cualquier persona como comunicadora”, comentó Ethel Pozo.