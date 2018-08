¿Melissa Paredes se avergüenza de su pasado? Modelo se justifica así | VIDEO

La actriz Melissa Paredes fue blanco de cuestionamientos luego de que captaran su incómoda reacción a imágenes de su pasado. Pese a que su reacción de molestia fue obvia, la modelo lo aclara.

En entrevista con 'En boca de todos', a Melissa Paredes le recordaron facetas de su pasado, en vivo. Por ese motivo, la modelo y ahora actriz no pudo ocultar su molestia.

¿Qué dice ella? Melissa Paredes señaló que no se averguenza de su pasado, en cambio, su reacción de 'incomodidad' fue por la gripe que sufría en aquel momento.

Melissa Paredes: Esta fue 'incómoda' reacción cuando le recordaron su pasado

"No ha sido por eso, nunca niego de donde soy. Si me molestó un poquito que el camarógrafo me 'ponchara' cuando estornudé. No es lindo eso. No soy ninguna diva, ni me creo lo máximo ", señaló.

Melissa Paredes debuta este viernes en la obra "Hadas, nunca dejes de soñar", en el Teatro Plaza Norte, un show musical para toda la familia en el que interpretará dos papeles.