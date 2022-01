QUÉ FUERTE. Melissa Paredes sigue dándole contenido exclusivo a Mujeres al Mando. Y es que después de revelar que se hizo un tatuaje de parejas con su enamorado, Anthony Aranda, la vidente Vivian Arango aseguró que su exesposo, Rodrigo Cuba, le hizo la vida de cuadritos.

La vidente rumpóloga, que se dedica a leer el ‘totó' de las celebridades, se acercó a la también actriz y le palpó el trasero para leer su pasado y futuro. “El tipo de derrier tuyo es semibalcón con corazón invertido. Lamentablemente viene un karma familiar de parte de la madre, porque tu mamá no ha sido feliz en el amor. Tú has sido tercera generación, en tus genes viene este tema kármico”, le advirtió.

Asimismo, le recomendó que se haga una limpia sino no le irá bien en el ámbito sentimental. “Esta nueva relación que estás iniciando... mucha gente te criticó, te acusó sin saber realmente la verdad, lo que había detrás de tu pasado. Ahora, lo que dice tu futuro es ‘vete lento pero seguro”, acotó la especialista.

En ese sentido aseguró que Anthony Aranda es una buena persona y que está a su lado apoyándola emocional y psíquicamente. “Estás recibiendo muy buen apoyo”, indicó Vivian Arango este jueves en Mujeres al Mando.

“Lo que la gente hable de ti, que te resbale, porque la gente tiene boca para criticar pero no sabe el infierno que viviste con tu exesposo y con la familia de él, no me importa decirlo y no es porque sea ‘chupamedia’, es lo que vi”, dijo la vidente dejando a Melissa Paredes desencajada.

