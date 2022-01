SE RATIFICA. Karen Dejo salió al frente para rechazar lo dicho por Thais Casalino sobre la propuesta para ingresar a ‘Mujeres al Mando’. La chica reality dijo que sí le ofrecieron la conducción oficial del programa y no fue una oferta para ir como “invitada”.

“Quiero dirigirme a la señora Thais Casalino, quien quizás no tiene una buena comunicación con su equipo de producción, pero siempre digo la verdad. El día 4 o 5 de enero se comunicaron conmigo para decirme que estaban buscando una conductora oficial para el programa ‘Mujeres al Mando’” , señaló en Instagram.

El último 16 de enero, Karen Dejo reveló que la habían llamado para ser la conductora de MAM para el regreso del programa, por lo que muchos pensaron que esa propuesta se dio antes que llamen a Melissa Paredes, quien actualmente es la presentadora del espacio.

Karen Dejo: pide que mientan para “quedar bien” con Melissa Paredes

La modelo enfatizó que no quiere pretende crear un escenario ficticio para “ser la vedette del momento”. “No me gusta utilizar a las personas ni crear mentiras, creo que muchos de los del equipo de producción que trabajan con usted y la misma Susana Umbert me conoce desde muy pequeña y saben qué clase de persona soy”, agregó.

Asimismo, señaló que si lo que buscan es “quedar bien” con Melissa Paredes, eso no tiene nada que ver con ella. “Hoy aplaudo que todos mis compañeros artistas puedan tener un trabajo, no importa la casa televisora, importa la continuidad laboral, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Karen Dejo desmiente a Thais Casalino