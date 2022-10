¿PAZ Y AMOR? La pelea mediática entre Rodrigo Cuba y Melissa Paredes parece haber terminado, pese al ‘fulminante’ mensaje que dio la modelo a Ale Venturo por el ampay del ‘Gato’ durante la transmisión de ‘El Gran Show’. La paz entre ellos se dejaría entrever luego que el portal Instarándula difundiera imágenes paseando juntas.

El popular Samu compartió fotos de Melissa y Ale paseando por el conocido centro comercial del Jockey Plaza, en Surco. En las imágenes también se ve la presencia de sus dos pequeñas hijas, el mismo Rodrigo Cuba y la madre del pelotero.

“ Claro que es lo mejor llevar la fiesta en paz, pero igual no deja de sorprendernos que decidan hacer reunión familiar en pleno Jockey y a vista de todo mundo (...) ¿Se imaginan todos juntitos ahí? Ahora entiendo las confianzas de Melissa diciéndole “Ale”, ya le hablaba así porque se la cruzó un ratito. Sí creo que es Meli, además sostiene la mochila que tenía el Gato Cuba, la paradita, el look, sí, sí. Según la ratuja, estaban paseando libremente y no solo se juntaron un ratito”, fueron las palabras de Samuel Suárez.

TROME | Melissa Paredes y Ale Venturo juntas

RODRIGO CUBA ‘SILENCIA’ A MELISSA CON FOTO

Melissa Paredes encendió la pista de ‘El Gran Show’ en su segunda edición al hablar del ampay que involucra a Rodrigo Cuba con una jovencita en una discoteca de Piura. La modelo se mostró sonriente al asegurar que prefiere ‘guardarse sus comentarios’ por respeto a Ale Venturo, dejando entrever una advertencia sobre el pelotero.

Ante esto, el ‘Gato’ Cuba no se quedó tranquilo y decidió compartir una fotografía donde demuestra que las palabras de su exesposa lo hacen más fuerte . El pelotero se lució agarrando fuerte la mano de Ale Venturo, quien ya tiene un avanzado embarazo.

En la imagen se aprecia el característico corazón azul , el mismo que pusieron al descubierto cuando iniciaron su romance. Esto dejaría en claro que las imágenes de Rodrigo Cuba besando el cuello de otra mujer no habría afectado a la relación.

Rodrigo Cuba y su mensaje de fortalece con Ale Venturo.

