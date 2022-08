¿SERÁ? Melissa Paredes y Anthony Aranda regresaron a las redes sociales, la parejita se dejó ver haciendo ejercicios; sin embargo, al parecer el gimnasio donde se encontraban era muy similar al local donde fueron ampayados.

El pasado 20 de octubre del 2021, Melissa Paredes y su entonces bailarín fueron captados juntos en un estacionamiento luego de salir de hacer ejercicios. El mismo Gato Cuba afirmó que ese día le escribió a su esposa para decirle que también estaba en el gym.

“Mientras yo entrenaba a la misma hora, mi aún esposa estaba unos pisos más abajo con su pareja extramatrimonial, el señor Anthony Aranda, en su vehículo y en actitudes cariñosas, acariciándose y besándose por largos 26 minutos”, narró Rodrigo González.

¿Melissa y su Activador regresaron al gym donde fueron ampayados?

Andrea Arana manda su chiquita a Melissa y su Activador: “Si esas máquinas hablaran”

Luego de ver las imágenes de la actriz y su pareja, Andrea Arana no dudó en lanzar un gracioso comentario. “Si esas máquinas hablaran, si esos espejos tuvieran ojos, saldrían a hablar sobre cómo empezó este romance”, dijo.

“Tú te imaginas a la recepcionista, viendo como todo comenzó, el teclado estará hueco de tanto que puso sus nombres. Supuestamente ahí es donde todo comenzó (Valeria: ¿Tú crees que el Gato sigue yendo?) No, no (…) Yo no regresaría donde todo el mundo vio que me fueron infiel”, manifestó la conductora.

