Melissa Paredes y Anthony Aranda parecen no sentirse afectados por el último informe de Magaly Tv La Firme, donde se revelaron las polémicas conversaciones que mantuvo el bailarín con Paula Manzanal, poco antes de ser ampayado con la actriz.

A través de sus redes sociales, el popular ‘Gatito activador’ compartió imágenes de su romántico día de playa con Melissa, a solo un día de celebrar San Valentín. Sin embargo, una revelación llamó la atención de sus seguidores.

“Bueno, llevamos casi tres meses de relación y creo que ya es hora de anunciarles que tenemos un hijito. Se los voy a presentar, se llama Caz”, dijo Anthony Aranda en sus historias, antes de mostrar a su diminuto perro chihuahua.

Melissa Paredes se mostró contenta al lado de su enamorado y expresó: ‘Nuestro primer bebito’. “Va ser el primero de muchos”, replicó el bailarín.

Anthony Aranda aseguró que luego de casi tres meses de relación, es hora de presentar a su primer hijo con Melissa Paredes.

LOS CHATS ENTRE PAULA MANZANAL Y ANTHONY ARANDA

Paula Manzanal reaccionó tras el fuerte mensaje que le envió Anthony Aranda, luego que ella saliera en América Hoy y en Magaly Tv La Firme para contar detalles de su relación amical, antes de fuera ampayado con Melissa Paredes.

La rubia modelo reveló los esperados chats que había prometido Janet Barboza hace algunas semanas, en los que demostró que el bailarín estaba enamorado de ella poco antes del polémico ampay con la actriz y conductora.

“Tu vas a tener que explicarme cómo fue que me enamoraste”, se lee en una de las conversaciones que le envió Paula Manzanal a Magaly Medina. “Amor, no te pongas celosa de Melissa. Tú sabes que por la chamba paramos ensayando. Me cae bien, es súper buena onda pero yo estoy para ti y ella tiene esposo. O sea, no hay manera”, le dice el ‘Gatito activador’, según las conversaciones.

En los chats, Paula Manzanal le reclama porque subía muchas historias con Melissa Paredes y Anthony Aranda le juró fidelidad. “Amor, no te pongas celosa de Melissa. Tú sabes que por la chamba paramos ensayando. Me cae bien, es súper buena onda pero yo estoy para ti y ella tiene esposo. O sea, no hay manera”, acotó el bailarín.

“Paro con ella en el canal, tú sabes cómo es eso, pero confía en mi. Tú sabes que yo siempre digo reina, mami, yo a ti te digo amor. Tú sabes que vamos a ensayar mucho y nos hacemos patas. Pero solo eso, no te pongas celosa, confía en mí”, dijo Anthony Aranda el pasado 10 de setiembre.

