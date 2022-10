Hace exactamente un año, el 20 de octubre de 2021, Magaly Medina remeció la farándula peruana al emitir un ampay que terminó con el matrimonio de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Y es que la actriz fue captada besándose en su camioneta con Anthony Aranda, quien en ese momento era su bailarín en el reality de Gisela Valcárcel, Reinas del Show. Aquí hacemos un recuento de uno de los escándalos más sonados de Chollywood.

EL AMPAY DE MELISSA Y EL ACTIVADOR

El miércoles 20 de octubre de 2021, la urraca ampayó a Melissa Paredes acompañada del popular ‘Activador’ en su camioneta. Pese a que el vehículo tenía lunas polarizadas, era evidente que ambos se besaron. Pasaron varios minutos juntos en la cochera del gimnasio, donde más adelante se conoció que Rodrigo Cuba estaba.

Horas después de las imágenes, la entonces conductora de América Hoy emitió un pronunciamiento en sus redes sociales donde aseguró que estaba separada del Gato desde finales de setiembre. En ese sentido, aseguró que su relación terminó en buenos términos por parte de ambos, sin esperar que el futbolista la fuera a desmentir más tarde.

Rodrigo Cuba rompió su silencio a través de Instagram y aclaró que siempre respetó y amó a su esposa, procurando cumplir a su compromiso matrimonial. El pelotero del Sport Boys se mostró sorprendido por lo dicho por la también actriz y negó que hayan estado separados.

MELISSA PAREDES LLORÓ EN VIVO EN AMÉRICA HOY

Un día después, Melissa Paredes decidió dar la cara en su programa, América Hoy, donde rompió en llanto por la avalancha de críticas que recibió. “Se supone que las cosas ya estaban conversadas, habladas, todo un tema que se sabía tras puertas, tras siete llaves. Me sorprendió muchísimo el comunicado que mandó él, no me lo esperé, ya habíamos acordado desde hace días y en la tarde, me dijo que solo yo iba mandar el comunicado, él no iba mandar nada”, dijo.

En ese momento también fue muy comentado el llanto de Ethel Pozo, quien aseguró que conocía muy bien a la pareja y que le sorprendió el escándalo de infidelidad de Melissa Paredes. “No puedo evitar emocionarme porque me duele”, dijo la hija de Gisela Valcárcel generando todo tipo de críticas.

EL ACTIVADOR ROMPIÓ SU SILENCIO

Luego de varios días de polémica, Anthony Aranda decidió usar sus redes sociales para dedicarle un conmovedor mensaje a Melissa Paredes. “Los que te conocemos sabemos la gran mujer y madre que eres, algunos se aprovecharán de todo y tratarán de derrumbarte. Te señalan, te critican y mienten a su conveniencia, pero recuerda que los que te queremos de verdad estaremos ahí contigo para recordarte lo maravillosa que eres”, escribió el popular Activador semanas antes de anunciar su romance.

RODRIGO CUBA DENUNCIÓ ABANDONO DE HOGAR

Magaly Medina informó, en su programa, que Rodrigo Cuba se acercó a la comisaría para sentar una denuncia contra Melissa Paredes por abandono de hogar. Según la urraca, la modelo dejó el departamento donde vivía con su aún esposo para irse a vivir con su hija a Miraflores.

Más tarde, la exconductora de América Hoy no dudó en despotricar contra su aún esposo y aseguró que ‘las mentiras rebasaron mi paciencia’. “Antes del ampay era insostenible ya esa relación, era extraña, y después de eso la cosa se tornó peor. Él y yo conversamos muchas cosas... que íbamos a ir a terapia psicológica para que la situación no afecte a Mía”, comentó la también actriz muy conmocionada mostrando unos adudios del Gato Cuba que, aparentemente, demostraban que ya estaban separados antes del ampay.

Poco después, Rodrigo Cuba volvió a pronunicarse y acusó de Melissa Paredes de haberlo humillado públicamente. “Nunca pensé que nuestro matrimonio se terminará así, pero nosotros somos adultos y responsables de nuestros actos... me humillaste a nivel nacional con un ampay, por si no fuera poco ese día me grabaste sin mi consentimiento teniendo presente a nuestra hija y lo publicaste a nivel nacional solo para quedar bien tú. Te burlas en tus redes sociales de mí y dejas entrever que yo te he deshonrado como esposo, no lo he hecho y no lo haré, hasta que firmemos espero aún un divorcio de mutuo acuerdo porque es lo correcto”, indicó el futbolista.

GISELA VALCÁRCEL Y ETHEL POZO SEPARARON A MELISSA PAREDES DE SUS PROGRAMAS

Luego del escándalo de infidelidad, Gisela Valcárcel separó a Melissa Paredes y Anthony Aranda de ‘Reinas del show’, aunque justificó a la actriz y aseguró que ‘todos se equivocan’. Por su parte, la modelo dejó de aparecer en la conducción de América Hoy, aparentemente por todo el problema mediático y por las dificultades que tenía que afrontar en medio de su proceso de divorcio, pero nunca regresó al espacio matutino.

MELISSA PAREDES LE HACE UNA PRIMERA PROPUESTA DE CONCILIACIÓN A RODRIGO CUBA

En octubre de 2021, Rodrigo Cuba compartió, a través de Instagram, la primera propuesta de Melissa Paredes para que el futbolista pueda ver a su hijita. En el documento se indicaba que iba ser la actriz la que tuviera la patria postestad de la menor y que el pelotero solo la podría visitarla con presencia de su nana hasta que cumpla los 10 años de lunes a jueves, y los fines de semana podría llevársela a su casa pero con su niñera.

También se le precisó que debería comunicar que visitará a la pequeña con una previa coordinación por correo electrónico, con 24 horas de anticipación y que se haga cargo del 100 % de los gastos educativos de la pequeña, al igual que el 100% de su seguro médico y el salario de la nana.

En aquel entonces, Rodrigo Cuba dejó en claro que quería la tenencia compartida, que más adelante logró.

MELISSA Y EL GATO SE DIVORCIARON

En noviembre de 2021, se conoció que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba finalmente conciliaron para divorciarse de mutuo acuerdo. “Feliz de esta nueva situación, oficialmente soltero... divorciado. Yo no creo en los lutos, la vida continúa, dijo el pelotero a su salida de la firma del divorcio.

Más adelante se conoció que el Gato se quedó con el departamento que compraron en conjunto durante su matrimonio y que le tuvo que entregar 40 mil dólares a Melissa Paredes por el monto que pusieron para la compra del inmueble. Asimismo, el futbolista logró la tenencia compartida de la menor y se estipuló que ambos pasarían tres días cada uno con ella, él los días de semana y ella durante los fines de semana. Finalmente, acordaron que los gastos de la pequeña serían compartidos.

MELISSA QUISO CONCILIAR NUEVAMENTE

Luego de varias semanas compartiendo la tenencia de su hijita, se conoció que Melissa Paredes invitó a conciliar nuevamente a su esposo para conseguir que su pequeña pase más días con ella. En medio de ese enfrentamiento, ella amenazó con sacar unos audios que no dejarían bien parado al futbolista como padre.

Fue en ese momento que se filtró un audio de la actriz donde aseguraba que su hija le había contado que su padre había atentado contra ella. El tema llegó hasta el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer y finalmente las autoridades decidieron alejar a la pequeña de sus dos padres.

La custodia de la hija de Melissa y el Gato pasó a manos de su abuela, la madre de Rodrigo Cuba y desde ese momento, surgieron más problemas. La actriz acusó que su exfamilia política de maltrato psicológico y por ello, se le prohibió acercarse a la menor.

Luego de algunas semanas, la justicia determinó que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba puedan volver a ver a su hija y hace poco, la modelo se mostró compartiendo nuevamente con su pequeña.

