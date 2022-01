MUY ENAMORADA. Melissa Paredes defiende su amor como Anthony Aranda ante las críticas del público que apoya a su exesposo Rodrigo Cuba. La modelo tuvo unas palabras de agradecimiento con el bailarín por ayudarla a afrontar uno de los momentos más difíciles de su vida.

El romance de la modelo con el conocido ‘gatito activador’ inició en los camerinos del reality ‘Reinas del Show’, programa de Gisela Valcárcel. Sin embargo, su ampay se hizo público cuando Melissa Paredes aún estaba casada con Rodrigo Cuba, pese a que afirmaba que ya estaban separados desde hace mucho.

¿QUÉ SIENTE MELISSA PAREDES POR ANTHONY ARANDA?

Durante una entrevista exclusiva al programa ‘Mujeres al Mando’, Melissa Paredes reveló que tiene un mes de enamorada con Anthony Aranda y que iban a oficializar en diciembre de 2021, sin embargo, el ‘ampay’ que salió en Magaly Medina la sorprendió.

“Me salvó, de todas las formas que se puede salvar a alguien. Yo no pedí que sacaran unas imágenes mías, ese momento fue realmente maravilloso, pero fue muy manchado por todo lo que se dijo y habló. Solo él y yo sabemos por qué te digo que fue tan bonito”, remarcó.

Asimismo, confesó que cuando iniciaron su romance no podían ser una pareja normal ante la mirada de los demás, pues le llovían las críticas.

“Muy egocentrista, dolor no, cuando uno siente dolor es diferente, sí, yo tenía un amigo que lo perdí. Puedes creer que nosotros nos íbamos a esperar hasta diciembre para poder estar juntos porque en diciembre me iba a divorciar, ya estaba hablado. Nos íbamos a esperar, ahí no iban a decir que estaba casada”, sentenció.

Melissa Paredes habla de su relación con Anthony Aranda https://www.latina.pe/noticias

“Hace un mes somos enamorados, primicia, nadie sabe. No podíamos salir de la mano caminando, ni a tomar un helado como una pareja normal, ¿por qué? Por esta sociedad, no, basta”, agregó.

MELISSA PAREDES SUFRIÓ POR CRÍTICAS

En otro momento, Melissa Paredes reveló que los cuestionamientos a su persona por enamorarse de otro hombre estando aún casada del ‘Gato’ Cuba le afectaron mucho emocionalmente.

“Trataba de procesar mi mente, mi corazón y mis ojos decían otra cosa, te juro que no entendí nada, no sabía a dónde irme, qué hacer. No he vuelto a ver eso porque aún no lo proceso, no lo creo”, dijo.

“Fui segura de mí misma, dije que iba a decir las cosas como son, pero cuando empezar a bombardearme con este tipo de cosas, ver a una persona que quiero mucho llorando de tal manera, yo decía qué pasa aquí. No entendía, yo quería correr, nada más”, respondió sobre la entrevista que le hicieron en ‘América Hoy’ las conductoras Ethel Pozo y Janet Barboza.