¡DE FIESTA! Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba celebran hoy el cumpleaños de su pequeña hija. A pesar de todos los conflictos mediáticos que han atravesado ambos, en Instagram ambos padres se compartieron los preparativos para la fiesta de su niña.

La integrante de El Gran Show dio un vistazo al vestido especial que lucirá su hija, que cuenta con detalles florales y alas. Además, mostró que ya tiene listos los dulces con la temática de la fiesta.

Por su parte, el ‘Gato’ Cuba también publicó unos cupcakes por el cumpleaños de su hijita en Instagram. “La verdad que están espectaculares (...) Sabe que hoy es una fecha súper especial”, dijo el futbolista.

Melissa Paredes y el Gato Cuba hacen borrón y cuenta nueva: expareja se perdona

El último sábado 22 de octubre, Melissa Paredes anunció que ella y su expareja se perdonaron y comenzaron una nueva etapa de su relación de padres.

“Creo que me tocó perdonar, me tocó pedir perdón, ya lo había hecho, pero nunca nadie lo vio. Me tocó estar de ambos lados y también soy muy débil o muy suave. Créeme que cuando pagué con la misma moneda me fue peor, no se debe pagar con la misma moneda jamás, eso no se hace y lo aprendí a la fuerza”, dijo.

