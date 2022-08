¡INDIGNADOS! Melissa Paredes denunció que la mamá del ‘Gato’ Cuba le impide a ella y su familia comunicarse con su menor hija, pese a que las autoridades no le han prohibido las llamadas con la pequeña, este hecho ha sido duramente criticado por Rodrigo González y Gigi Mitre de Amor y Fuego.

Para Peluchín, la familia de Rodrigo Cuba se estaría vengando de la actriz al mantenerla incomunicada de su hija, más aun teniendo en cuenta que la demanda y denuncia contra Melissa Paredes fue desestimada.

“Es como la represalia, seguro están muy contrariados y picones, es algo personal, porque todo por lo que han denunciado a Melissa se les ha ido cayendo y no ha pasado a la siguiente instancia, entonces una manera de venganza es “como yo tengo a tu hija en mi casa pues ahora no hablas con ella ni con nadie de tu familia””, expresó el conductor.

Melissa Paredes denuncia a la mamá del ‘Gato’ Cuba: Actriz la acusa de violencia psicológica contra su hija (Video: Willax Tv)

Gigi Mitre tras denuncia de Melissa Paredes: “Siguen dañando a la niña”

Del mismo modo, Gigi Mitre recalcó que la única afectada en este escándalo de denuncias y demandas es la hija de Melissa y el Gato.

“Siguen dañando más a la niña, es por videollamada, ella está cumpliendo con no acercarse, han dictaminado el alejamiento tanto de la madre como del padre y están cumpliendo, pero no hay impedimento para que ella pueda hablar con su hija, esa parte no la entiendo”, recalcó.

