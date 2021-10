Este miércoles, el programa de “Magaly TV La Firme” sacó a la luz el ampay de Melissa Paredes junto a su bailarín Anthony Aranda llegando al estacionamiento de un centro comercial ubicado en Miraflores.

Minutos antes de emitir ese ampay, la conductora Magaly Medina puso ambos comunicados de la pareja y daba su opinión al respecto. Incluso se detuvo en una parte del comunicado de Melissa Paredes, donde señalaba que había terminado su relación con su aún esposo a fines de setiembre, sin embargo, sacó a la luz situaciones donde la conductora en su programa “América Hoy” hasta hace poco hablaba de su relación con el futbolista cuando era interrogada.

01/10/2021

‘Gato’ Cuba aún le decía “estás fuerte, mi amor” a Melissa Paredes pese a supuesta separación

05/10/2021

En un video en la cuenta de TikTok de Melissa Paredes se aprecia como Rodrigo Cuba le lleva un ramo de flores con su hijita en octubre cuando supuestamente estaban separados.

08/10/2021

En el programa “América Hoy” la conductora Ethel Pozo le realiza esta pregunta a Melissa Paredes, ¿Le has pedido que se aleje y redes sociales a alguna amiguita?

Melissa Paredes: “El gato le da like a todo el mundo, foto bonita que ve, foto que da like. Yo normal porque yo también. Les cuento algo. Yo a veces estoy con él gatito echados en la cama viendo el celular y pasa una foto de Flavia Laos, él le da like en mi cara pasa y le da like, no tiene nada de malo, si no, imagínate.

En esa misma fecha le hacen otra pregunta a Melissa Paredes, ¿es verdad que le pusiste GPS a los chimpunes del ‘Gato’ Cuba, para monitorear todos sus movimientos?

No, yo sé donde está el gato siempre. Obviamente porque tenemos mucha confianza porque nos comunicamos. Por ejemplo ahora puede irse a entrenar y de ahí al gimnasio y le digo: “Amor: ¿Cómo vas? Acá entrenando ¿y tú? igual acá y ya.

“Nos mandamos fotos todo el tiempo, mi esposo sale de trabajar, viene al otro día, nos mandamos fotos como que estoy haciendo esto, ay el romanticismo”, dijo Melissa.

Lisbeth Cueva, psicóloga invitada aquel día al programa “América Hoy” responde: “Cada pareja es un mundo distinto, construye su cultura de pareja también y hay que respetarlo ni juzgarlo. Si son felices así y se manejan bien así, perfecto. Hay dos análisis de mi teoría o Melissa está llevando un amor saludable, sano, cero toxicidad o ya no lo ama”.

Melissa: ¡Doctora!

14/10/2021

Melissa: Yo le pregunto a la psicóloga, porque muchos tenemos a veces quizás esa idea de que, ¿es posible amar a 2 personas a la vez ¿sentir lo mismo por 2 personas a la vez¡ ¿querer a 2 personas a la vez ? ¿sentir lo mismo por 2 personas a la vez?

Lizbeth, psicóloga: No, ahí no hay amor ni ellos mismos se aman.

Melissa: ¿no? La psicóloga dice que no

Lizbeth; Solamente los bandidos piensan de esa forma

