La de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba no es la primera relación entre una chica de la televisión y un futbolista que llega a su fin. La actriz y conductora de América Televisión anunció que el matrimonio con el defensa de Universidad César Vallejo acabó.

¿Cuándo Melissa Paredes anunció el fin de su matrimonio? Lo dio a conocer este miércoles, instantes después de hacerse público un ‘ampay’ con el bailarín Anthony Aranda, con el que concursa en ‘Reinas del Show’. Esto no quiere decir, por supuesto, que las imágenes fueron grabadas antes del fin del matrimonio.

Decíamos, esta no es la primera relación de famosa y futbolista en la farándula peruana. Y, según vemos, tampoco será la última, toda vez que desde hace unos años hemos sido testigos del nacimiento y ocaso del amor y pasión en parejas de este tipo.

Roberto Martínez y Gisela Valcárcel, Juan ‘Chiquito’ Flores y Tula Rodríguez, Dorita Orbegozo y ‘Chemo’ Ruíz, son algunos de los duos que conforman la lista. Vayamos a lo que venimos.

Gisela Valcárcel y Roberto Martínez

Protagonizaron la boda del año. Fue televisada y transmitida en señal abierta. Los peruanos fuimos testigos de una pomposa y lujosa boda. La mujer más famosa de la televisión peruana se casaba con el capitán de uno de los grandes equipos del fútbol peruano.

Una relación que surgió en un momento complicado para ambos se vio condimentada con su fama y la buena imagen. Se trató de una pareja querida por las masas.

Roberto Martínez y Gisela Valcárcel se conocieron en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas (INEN). La rubia acudió al hospital invitada por las damas voluntarias y el exjugador se encontraba en el lugar porque su madre padecía de cáncer.

Gisela Valcárcel y Roberto Martínez Vera-Tudela se casaron el sábado 10 de junio de 1995, tras cinco meses de relación. La boda tuvo lugar en la Iglesia de La Medalla Milagrosa de Miraflores. Alcanzó los 50 puntos de ‘ráting’ como promedio, con picos que pasaban los 70 puntos, algo nunca antes visto y pocas veces superado luego.

¿Por qué acabó el matrimonio de Gisela y ‘Robert’? El final no fue feliz. Hubo rumores de infidelidad por parte del deportista, pero ambos decidieron no dar más luces al respecto. ‘La boda del siglo’ acabó con el divorcio en 1998.

Gisela Valcárcel y Roberto Martínez en su matrimonio, celebrado en 1995.

Tula Rodríguez y Juan ‘Chiquito’ Flores

Ella era una cara conocida en los programas humorísticos de TV y en los diarios populares de fines de los noventas e inicios de este siglo. Él, un portero que tuvo un inicio destacado en su carrera, llegando a ser convocado a la selección peruana.

Tula Rodríguez ya no gusta hablar mucho de esa relación, se dio cuando era identificada como vedette, antes de que su nombre se consolidara y tuviese más trascendencia en la televisión y el cine (ha sido actriz de series y películas y es conductora de programas del mediodía). Sin embargo, ‘Chiquito’ ha hecho público que la recuerda con cariño y aprecio.

En el programa ‘La de de Cuto’, que se estrena todos los viernes en Trome.pe, ‘Chiquito’ Flores contó que quedó flechado desde que la vio. Esto ocurrió en las grabaciones de un programa de televisión. Detalló que su familia la recuerda con aprecio, que siempre fue querida y que fue feliz con ella.

Una prueba de que no se trató de un “amor de verano”: duraron algo de cuatro años juntos. Otra: en 2013, el exarquero de Universitario de Deportes, admitió que el matrimonio de Tula Rodríguez con Javier Carmona lo deprimió.

Dorita Orbegozo-Chemo Ruiz

Dorita Orbegozo y ‘Chemo’ Ruiz protagonizaron hasta sesiones fotográficas juntos. Esto no es algo menor: es casi una prueba de amor y un paso serio que las parejas mediáticas hacen para demostrar que no son algo pasajero. Dorita y ‘Chemo’ dieron un paso más: se casaron.

Sin embargo, no terminaron bien. Dorita ha dado a entender que hubo violencia psicológica en su relación con el futbolista.

“Es un tema que prefiero no ahondar, ya lo he superado”, dijo en 2015 sobre el tema. Asimismo, Dorita amenazó con demandar a otra pareja que tuvo, Luiggi Carvajal, porque este había dado a entender que habían empezado a salir cuando ella aún era pareja de ‘Chemo’ Ruíz.

Dorita Orbegozo y 'Chemo' Ruiz, cuando todo era amor y felicidad.

Sofía Franco-Bica

Sofía Franco comenzó muy joven en televisión, pero fue a fines de los noventas que tuvo una mediática relación con Marcus di Giuseppe, futbolista que era conocido por todos como Bica. El brasileño, que llegó al Perú para jugar por Sporting Cristal, jugaría luego en otros equipos.

Sofía no habla mucho de su vida privada, menos de su relaciones pasadas. Sin embargo, Bica la recuerda con mucho cariño.

En una entrevista de 2009 a El Comercio, el delantero reniega de la fama que le hicieron en el Perú de mujeriego y aclara que solo tuvo una novia aquí, Sofía Franco, y otras dos relaciones no tan serias (con Laura Huarcayo y otra modelo, asegura).

Sí, es conocido que Bica y Sofía Franco cancelaron su boda a poco de realizarse. “Éramos dos jóvenes muy apasionados. No debe darle vergüenza a nadie enamorarse. Si no nos casamos fue porque los dos nos desanimamos”. Yo me dije ¿qué estoy haciendo? Ya me iba a ir a Europa, ella tenía una buena carrera”, indicó Bica. Eso sí, insistió en esto: “o nos hicimos daño. No sé qué pensará ella, pero si nos encontramos de hecho que nos saludamos”.

Sofía Franco y Bica, cuando eran pareja, a fines de los noventas en el Perú.

George Forsyth-Vanessa Terkes

Nadie entendía como el amor caló tan rápido en esta pareja. A puertas de una campaña a la alcaldía, Vanessa Terkes y George Forsyth anunciaban su romance. Más de un exagerado los vio como el JFK y la Jackie Kennedy de la Avenida Manco Cápac.

En el 2017, ambos participaron en el ‘reality’ “El Dorado” y, al poco tiempo de su oficialización, confirmaban que se unirían en matrimonio.

El 15 de setiembre del 2018, Vanessa Terkes y George Forsyth se casaron en ceremonia religiosa en la iglesia de San Pedro, en el Centro de Lima y su exposición parece haber sido determinante para que él lograra la alcaldía del distrito de La Victoria.

El miércoles 8 de mayo del 2019, Vanessa Terkes explicó las razones por las que la relación habría llegado a su fin en un comunicado. Semanas después, todo cambió debido a que Vanessa Terkes acudió al Ministerio Público para formalizar una denuncia contra George Forsyth por violencia familiar.

George Forsyth y Vanessa Terkes, cariñosos, cuando todo era amor.

Jefferson Farfán-Yahaira Plasencia

A diferencia de los casos anteriores, aquí el más mediático y popular era él, no ella. Jefferson Farfán es acaso el mejor futbolista peruano de los últimos 30 años. En ese entonces, Yahaira Plasencia era una cantante de salsa poco conocida. No es exagerado ni se le quita méritos si se dice que la relación benefició con creces a la fama de la salsera.

Comenzaron la relación huyendo de la cámaras, tratando de que el “clic” pasara desapercibido. Pero llegó un momento en que lo gritaron a los cuatro vientos. Y lo bailaron: la celebración de Jefferson Farfán en el Estadio Nacional, tras anotar un gol con la selección peruana ante la de Paraguay, era testimonio vivo de lo que no referimos. Era noviembre de 2015.

La relación parecía fuerte. Había críticas, señalamientos de infidelidad, pero Jefferson y Yahaira seguían. Él cedía y ella también. Tal es así que la salsera fue a Moscú a vivir con el futbolista, quien en ese entonces jugaba en el Lokomotiv ruso. Sin embargo, un día, durante la pandemia del coronavirus y con las fronteras cerradas, volvieron al Perú con un trascendido: volvían juntos al país, pero ya estaban separados.

Entraron por la frontera con Ecuador, por tierra, y días después se haría público el rumor: Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia no son más pareja y han optado por no hablar más de uno ni de otro.

Yahaira Plasencia y jefferson Farfán, cuando la salsera y el futbolista se amaban.





Futbolistas y famosas

No es un fenómeno propio del Perú esto de las uniones entre futbolistas y famosas. Victoria y David Beckham (Reino Unido) son prueba de ello. También Iker Casillas y Sara Carbonero (España), ‘Kun Agüero y Giannina Maradona (Argentina). Si vamos unos años atrás: Pelé y Xuxa. Y así podremos seguir enumerando casos alrededor del planeta.

Sobre los casos peruanos, hemos hecho una lista de las parejas más recordadas que terminaron, pero hay muchas más. La historia de Melissa Paredes y Rodrigo 'Gato' Cuba no es la primera que acaba de esta manera. Calculamos que no será la última.

