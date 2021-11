Esta es la conversación donde Melissa Paredes intenta seducir al ‘Gato’ Cuba, según ‘Amor y Fuego’

Un nuevo capítulo se abre en la historia de Melissa Paredes y su aún esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba. El programa ‘Amor y Fuego’ reveló una supuesta conversación entre la modelo y la futbolista, que fue presentada ante el Cuarto Juzgado de Familia. Esta sería la reveladora transcripción de lo que la conductora Magaly Medina insinuó en su momento como una conversación sugerente.

Según el documento, la actriz intenta charlar con el ‘Gato’ Cuba, pero este prefiere guardar silencio ante el miedo que lo estén grabando. Melissa intenta calmar la situación asegurándole al padre de su hija que no tiene nada y segundos después se habría quitado la ropa como muestra de ello. Pese a esto, Rodrigo no le cree y le pide que se vuelva a vestir.

Semanas atrás, la popular ‘urraca’ difundió un extracto de ese audio donde se le escucha a Melissa Paredes tildar de psicópata al ‘Gato’ Cuba. Sin embargo, horas después, ese mismo audio completo fue censurado por la propia modelo.

Al respecto, Magaly remarcó que en ese audio, Paredes intentaba provocar a su esposo, pero este no caía en la seducción.

“En ese audio ella pierde la paciencia y lo bota cuando él no entra en un jueguito que ella maneja. Un juego sugerente, él le dice ‘no, Melissa, yo no quiero’ muy tranquilo, muy en su actitud. Él ya se cuidaba”, precisó.

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO, SEGÚN ‘AMOR Y FUEGO’

Melissa: Oye, Rodri... tú sabes que ya me botaron del trabajo, de todo

Rodrigo: Uhmmm

M: No te estoy grabando, por si acaso.

R: No sé si tienes algo en el cuerpo, no lo sé

M: Revísame si quieres, tócame

R: No te estoy tocando, no te estoy tocando, por si acaso

M: No te estoy diciendo que me toques, pero mira

R: No te estoy mirando porque de ahí vas a acusarme de cualquier cosa

M: No tengo nada, pero mira

R: No, no te voy a mirar... de ahí me vas a acusar de cualquier cosa

M: No entiendo por qué no miras... Mira... No tengo nada, ¿ves? ¿Viste?

R: No

M: Mira pues

R: No, no voy a ver

M: Bueno, ¿sabes que estoy sin trabajo? Rodrigo, ¿no quieres ver que no tengo nada?

R: No, no te calatees porque no te quiero ver.

Esta es la conversación donde Melissa Paredes intenta seducir al ‘Gato’ Cuba, según ‘Amor y Fuego’ . Video: Willax TV

¿MELISSA PLANEABA CONVIVIR CON ANTHONY ARANDA?

El programa ‘Amor y Fuego’ presentó varios documentos del proceso judicial que mantiene Melissa Paredes y Rodrigo Cuba por su ruptura y la tenencia de su hija. En uno de los papeles se puede leer la declaración de la niñera.

“Antes casualmente escuché conversaciones de la sra. Melissa Paredes con el sr. Anthony Aranda, en la que decía que pronto se irían a vivir juntos”, declaró la nana Miriam para las autoridades según el programa de Rodrigo González.

Además, en la declaración dijo que escuchó a la actriz decir que antes de irse a vivir con el ‘activador’ necesitaba vender el departamento que adquirió con Rodrigo Cuba y donde convivieron hasta hace unas semanas para que con lo que le correspondiera de dicha venta, poder aportar una cuota inicial para comprar otro inmueble para compartir con Anthony y su hija.