La exministra de la Mujer, Ana Jara, se comunció en vivo este viernes con el programa de Magaly Medina para comentar el escandaloso caso de Melissa Paredes, quien le reclamó a Rodrigo Cuba por, supuestamente, haber vulnerado a su hija de cuatro añitos.

Según la exfuncionaria, la actriz no actuó bien al no presentar la denuncia penal contra su exesposo, porque solo eso permitirá que la menor pase por la cámara Gesell y se descubra la verdad. “ Acá no se han seguido los canales adecuados para el tratamiento de esta situación. Cuando uno tiene conocimiento de algún delito contra un menor de edad, la persona está en la obligación de formular la denuncia penal, más aún si es la madre, el padre o un profesor. Necesariamente la menor tiene que pasar por el tratamiento de expertos, en cámara Gesell, para saber si ha habido afectación física o emocional”, acotó.

Ana Jara explicó que si la cámara Gesell determina que los hechos ocurrieron, habrá un autor y sobre él caerá todo el peso de la ley, y si se descubre que los hechos no tuvieron lugar, se descubrirá si hubo manipulación por parte de la madre. “ En uno u otro caso, acá habrá una pérdida de la patria potestad, cualquiera que sea el resultado , porque ha habido una afectación contra una menor de edad y eso no puede quedar impune”, dijo la exministra.

Asimismo, consideró quién se cree Melissa Paredes para determinar si hubo o no afectacción y lamentó que esté pasando por un tratamiento psicológico fuera de los recomendados por el Estado, ya que solo revictimizan a la menor. “La cámara Gesell es un tratamiento donde la niña no sabe que la están entrevistando, no sabe si la están observando, ahí se va llegar a saber la verdad”, indicó.

Finalmente, aseguró que espera que no hayan sucedido los hechos contra la menor ni tampoco que haya sido manipulada. “Cualquiera sea el escenario, le han fregado la vida porque ella recordará estos hechos con el paso de los años, ella va tener esa huella en su vida y eso no lo podemos permitir. El Estado está en la obligación de darle soporte a esta niña”, concluyó.

