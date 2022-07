Los problemas entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se salieron de control a raíz de un audio que ha sido difundido y es viral respecto a una supuesta agresión de su pequeña hija que denuncia la modelo contra el futbolista. La expareja de esposos acudieron a terapia psicológica y se vieron las caras nuevamente.

El programa ‘Amor y Fuego’ captó el preciso momento en que Melissa y el ‘Gato’ Cuba salen del lugar de psicología agarrados de la mano de su pequeña hija . Incluso, el pelotero le abre la puerta también a la modelo, quien sube al mismo auto acompañada de su pequeña.

En un reciente programa de Magaly Medina, la conductora se mostró indignada por el audio donde Melissa Paredes llama a Rodrigo Cuba para decirle que está a punto de denunciarlo. La ‘urraca’ aseguró que el material que escuchó le parece “vomitivo”, pues involucra a su menor hija.

“Es un audio larguísimo donde Melissa llama a su exesposo y le hace una serie de aseveraciones y amenazas y le dice que está en la puerta de una comisaría a punto de denunciarlo por una cuestión grave. Ella dice en el audio que está en shock, pero la que está en shock, la que ha querido vomitar al momento de escuchar el audio he sido yo. Es repugnante y asqueroso, vomitivo, he escuchado unos nueve minutos de un audio y me pregunto cómo alguien llamada mujer, llamada madre, puede tener las entrañas de hacerle eso a su hija y a un ser que dice alguna vez haber amado ”, dijo la urraca indignada.

¿QUÉ DIJO MELISSA PAREDES?

El magazine de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre interrogaron a Melissa Paredes previo a su cita con el psicólogo al lado de Rodrigo Cuba y su pequeña hija. La modelo se dejó ver desencajada y a punto del llanto ante las cámaras.

“No voy a hablar del tema, es algo muy privado, esperemos que se solucione rápido y solo puedo decir eso y pedirles respeto para la privacidad de mi hija. No hay forma que yo hable de ese tema de mi hija, es un tema que no debería tocarlo nadie, ni ustedes, ni nadie de la prensa. Se trata de una menor y solo les pido respeto y nada más ”, dijo la actriz evidentemente afectada con la situación.