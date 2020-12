La actriz y empresaria Melissa Paredes y su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba están pasando unas divertidas, pero congeladas vacaciones en el estado de Nevada hasta donde llegaron para conocer Mount Rose Summit.

La pareja llegó no contó con el extremo frío de la zona y no compró ropa especial para caminar por la nieve, pero el congelado clima no les impidió salir del auto y disfrutar del paisaje. Incluso Melissa se animó a deslizarse por la nieve.

“¡La pasamos increíble aunque congelados de frío! No bajamos a Mia del carro porque hacía demasiadooooo frió y no le compramos ropa de nieve nosotros tampoco estábamos con ropa de nieve, pero somos adultos y aguantamos jajaja (obvio Mia no estaba sola en el carro para los ocurrentes)”, escribió Melissa Paredes en su cuenta de Instagram.

Además, agregó una serie de video en sus historias de Instagram y publicó en su muro diversas fotografías de lo bien que la pasaron junto a su familia.

Hace cuatro días la pareja estuvo en Disney celebrando su aniversario de bodas. Tanto Melissa como Rodrigo compartieron con sus seguidores diversas fotografías del bello momento que pasaron.