Melissa Paredes y Rodrigo Cuba siguen enfrentados por el polémico caso que involucra a su hijita de tan solo cuatro añitos. Y es que luego que Amor y Fuego difundiera una denuncia de la actriz contra su exsuegra, Ysmena Piedra, por no permitirle comunicarse con su pequeña hace 13 días, ahora el programa de Rodrigo González dio detalles del informe psicológico del Ministerio Público, el mismo que le practicaron a la menor.

Los especialistas le preguntaron a la niña con quién le gusta más estar y ella contestó que en primer lugar con su abuela paterna, en segundo lugar con su madre y en tercer lugar con su papá, el Gato Cuba. Además, asegura que sus dos papás ‘son buenos’ y que con Rodrigo ‘juega y hace tareas’ y con su madre ‘juega y ve televisión’.

Melissa Paredes fue consultada por Amor y Fuego sobre su terrible situación y ella se negó a contestar porque, supuestamente, la justicia se lo tiene prohibido. “Perdón pero no puedo hablar, tengo prohibido hablar”, le contestó a la reportera de Peluchín.

Por otro lado, el programa también intentó hablar con la madre de la actriz. Celia Rodríguez, quien aseguró que el momento para pronunciarse llegará. “Me encantaría contestarte y no sabes cómo ni cuánto, pero no puedo por el bien de mi nieta, no puedo. Me encantaría, va haber el momento, no te preocupes”, contestó.

MELISSA DENUNCIÓ A LA MAMÁ DEL GATO

Melissa Paredes interpuso una denuncia contra la mamá del ‘Gato’ Cuba, Ysmena Piedra Calderón, porque no se puede comunicar con su menor hija desde hace 13 días luego que el Juzgado de Familia determinara que debe quedarse con su abuela.

“Denunciar por violencia psicológica en agravio de su menor hija a la abuela de la menor y exsuegra, Ysmena Piedra Calderón (…) Desde el día 19 de julio (13 días) no deja saber ni comunicarse con su menor hija (…) Aislándola de la madre, afectándola psicológicamente tanto a ella como a su menor hija” , indica la denuncia, según leyó Rodrigo González.

En la denuncia, Melissa Paredes manifestó que su pequeña ha sido aislada totalmente de su familia materna y remarcó que la orden judicial no impide que ella mantenga una comunicación telefónica, pero que no ha logrado hablar con su hija.

