Laura Borlini aconsejó a Melissa Paredes ‘tranquilizarse’ y ‘pensar antes de hablar’ para poder llegar a un buen entendimiento con el ‘Gato’ Cuba. Además, cree que el futbolista es quien estuvo más enamorado en la relación.

“Nadie sabe lo de nadie. No sabemos qué pasó dentro de ese hogar, pero para eso existe la justicia. Ella declara una cosa y él otras. Es muy aventurado apoyar a alguien cuando no sabemos toda la verdad. Hacer todo este escándalo más mediático no vale la pena, se van a arrepentir más adelante”, dijo la conductora de ‘Mi tesoro más grande, tu salud’.

Melissa Paredes comentó que Rodrigo Cuba no quiere ir a terapia psicológica, ¿qué les aconsejarías?

Es importantísimo que tengan un acompañamiento psicológico para ver cómo manejar la separación y el tema de su hija. Siento que Melissa debe estar desesperada, sabe que se equivocó y todo lo que puede perder. Mientras que él debe estar muy dolido porque creo que sí estaba enamorado, esto fue un golpe duro, está ofendido y molesto.

Ella también comentó que Rodrigo se hace la víctima y no le importa su hija…

Estoy segura de que él es la persona más enamorada en la relación y si ella quisiera continuar, él continuaría con la relación, pero no es lo más adecuado en estos momentos porque hay muchas heridas abiertas. Que él saque los temas de los gastos que hay que pagar, no significa que no le interese su hija. Creo que Melissa debe tranquilizarse un poquito, pensar antes de hablar. No estamos en sus cuatro paredes, pero Rodrigo ha demostrado ser un buen chico y buen padre. Ella misma declaró que era un papá con todas las letras.

