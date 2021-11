Milena Zárate recomendó a Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes dejar los resentimientos a un lado y pensar en su hija, luego de enterarse que el futbolista pide la tenencia exclusiva de su pequeña.

“Me parece terrible que no se den cuenta que la más perjudicada será la niña. Quizás cada uno está actuando por su propio resentimiento, pero creo que lo más idóneo es que compartan la tenencia. Papá y mamá tienen el derecho y deber de compartir tiempo con su hija, salvo que se demuestre que Melissa es una mala mamá o maltrata a la niña, y creo que ese no es el caso”, dijo Milena.

El abogado Luis Tudela nos dijo que era improbable que le otorguen la tenencia a Rodrigo…

Así ella le haya o no sacado la vuelta, se meta con 20 hombres, por eso no le pueden quitar a su hija. Lo único que lograrán es que la niña tenga que pasar por las manos del psicólogo, por el médico legista, yo muchas veces tuve que llevar a mi niña al médico legista y es un lugar donde uno se topa hasta con delincuentes, y los niños no tienen que pasar por esto, ni pagar las consecuencias de los errores de los papás.

¿Qué les aconsejarías?

Lo más sano es que se sienten los dos, conversen, lleguen a un acuerdo justo, dejen afuera el resentimiento y piensen como papás. El día de mañana se darán cuenta de que lo que están haciendo fue un error y se van a arrepentir porque la niña terminará viendo cosas que no tiene que ver. Como en mi caso, tengo que estar escondiendo mil cosas en internet porque no le he contado a mi hija lo que pasó conmigo y creo que no es el momento. Pero eso son consecuencias de los errores que cometí en su momento. En tanto, Brunella Horna reveló que Rodrigo Cuba se iría el próximo año a vivir a Trujillo porque el club Universidad Cesar Vallejo volverá a ejercer su localía, y ese sería uno de los motivos por los cuales el jugador ha solicitado la tenencia exclusiva de su hija, para poder viajar con ella.

“Richard (Acuña) ha hablado con él, está muy bien y el próximo año se va a Trujillo si todo está bien. Él tiene un año más de contrato con la Vallejo”, dijo la rubia en ‘América espectáculos’.

