¡FUERTE! Rodrigo Cuba detalló que Melissa Paredes le habló de citas con el ginecólogo para poder encaminar su segundo embarazo y tener un hijo varón que era lo que ambos habían conversado. Tras el ampay, el futbolista la encaró por este tema.

“Incluso cuando pasa el ampay , yo le reclamo y le digo: “Melissa si tu estabas en todo esto por qué me hablabas de que tenías cita con el ginecólogo para que salgas embarazada o por qué me decías que querías darle a un hermano a Mía ””, indicó en diálogo con Magaly Medina.

Según la ‘urraca’, el tema del segundo hijo fue un detalle que el mismo padre del Gato Cuba le contó porque en una reunión familiar, un mes antes del ampay, la modelo se le dijo.

Melissa Paredes habló de citas con un ginecólogo para su segundo hijo: “Ella era la más entusiasta”, afirma el ‘Gato’ (Video: ATV)

Rodrigo Cuba sobre segundo embarazo de Melissa Paredes: “Ella era la más entusiasta”

El futbolista de Sport Boys aseguró que Melissa Paredes era la más emocionada para poder concretar su segundo embarazo. “Ella era la más entusiasta en ese sentido porque me dijo, ya hablé el doctor tal para llevar un orden cronológico en el cual podamos orientar para que sea hombre porque queríamos tener un niño”, agregó.

Tras increparle, según el ‘Gato’, Melissa Paredes le dio una explicación, que no puede creer: “Lo que me respondió: ‘es que ella pensaba que era la solución o que eso iba a salvar el matrimonio’, y yo le dije: ‘salvar qué' (…) dije: ‘uno no toma la decisión de tener un niño para salvar algo que en teoría está mal, eso no es sano’ y me dijo: ‘muchas relaciones lo hacen así'”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Paredes al ‘Gato’ Cuba: “Deberías estar agradecido de estar con una reina de Belleza”

Rebeca Escribens critica a Melissa y Rodrigo: “Hasta ganas de llorar me da, pasé por lo mismo”

Rodrigo Cuba revela que Melissa le pidió perdón a dos días de ampay: “Quería volver, me pidió sacar el comunicado”

“Hola guapo”: El mensaje que le envió Melissa al Gato por WhatsApp, después del ampay

‘Gato’ no cederá tenencia de su hija porque es “equitativo” para ambos: “No elegí esta nueva vida para ella”