Nana rompe en llanto y pide que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba regresen por el bien de su hija

Miriam, la nana de la hija de Melissa Paredes rompió su silencio y contó detalles inéditos de la relación que mantenía Rodrigo Cuba con la exconductora de América hoy, quien ahora está enfrentada con el futbolista por al tenencia de su menor hija.

En declaraciones al programa ‘Amor y fuego’, la nana de la hija de Melissa Paredes no pudo evitar llorar al señalar que extraña a la hija y le pidió a la pareja que pueda solucionar sus problemas por el bien de la pequeña,

“Yo necesito trabajar. Me gustaría que la niña vuelva y que ellos se arreglen, esa niña no tiene por qué sufrir, no tienen por qué estar peleándose. El señor no es un psicópata”, dijo la nana en Amor y fuego.

Nana rompe en llanto y pide que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba regresen (VIDEO: Willax)

BAILARÍN SE MOLESTÓ CON LA NANA

Anthony Aranda, el bailarín de Melissa Paredes con quien fue ampayada hace unas semanas por Magaly Medina, se pronunció este jueves para Amor y Fuego luego de escuchar las declaraciones de la nana de la hijita de Rodrigo Cuba.

“Jamás he estado en el departamento de Melissa... esa señora se va ganar una demanda. Creo que no se ha enterado que lo que ha hecho es un delito”, dijo el popular ‘Gatito activador’ muy indignado el bailarín para el programa de Rodrigo González.