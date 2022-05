Los chats por WhatsApp de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba siguen dando que hablar. Esta vez el conocido periodista del Instagram, Samuel Suárez ‘Samu’, se mostró extrañado por la preocupación del ‘Gato’ por la actriz después de conocido el ampay con el bailarín Anthony Aranda, ‘El Activador’. “Par de locos por donde lo vean”, manifestó.

El popular ‘Samu’ compartió una nueva captura de los WhatsApp entre Melissa Paredes y el defensor del Sport Boys. En ellos el ‘Gato’ le pregunta a la modelo ‘¿cómo está?’ después de haber publicado su comunicado desmintiendo a Melissa.

“Lo que acabo de mostrar es bizarro. Par de locos por donde lo vean. Viste que Melissa le pasa el comunicado con carita triste y después el Gato le escribe ‘¿Cómo estás?’ o sea el gato después de hacer su comunicado desmintiéndola, dejándolo mal parada a nivel nacional ‘¿Cómo estás?’ ¿Qué pasó?. No entiendo”, manifestó extrañado el periodista.

Trome | Samu opina sobre Melissa Paredes y el Gato Cuba (Instarándula)

Samu también consideró que ‘es algo raro’ que Melissa Paredes haya esperado tanto tiempo para revelar estas conversaciones por whatsapp. “Ella jura que tiene más cosas y hasta hay un video, que no me dijo el contenido. Obviamente le pregunté porque ahora y porque no antes. Su respuesta fue que lo estaba guardando para un posible juicio”, agregó el periodista

NUEVO PANTALLAZO DE LOS WHATSAPP DE MELISSA PAREDES Y ‘EL GATO’ CUBA

Minutos antes de dar su opinión, Samu mostró nuevos pantallazos de los WhatsApp entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba . En ellos se ve que Melissa le envía el comunicado compartido por Cuba y una carita triste, a lo que Rodrigo le escribió ‘¿Cómo estás?’.

Esta conversación provocó la sorpresa de Samu , ya que consideró ‘bizarro’ estas ‘deferencias’ del futbolista. Recordemos que Rodrigo Cuba en la entrevista que brindó a Magaly Medina había acusado a Melissa Paredes de ‘tirar su familia a la basura’.

