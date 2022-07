Samuel Suárez volvió a pronunicarse sobre el escándalo de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, luego que Rodrigo González asegurara que vio el video de la hijita de la pareja y que le cree a la actriz, además del pronunciamiento de Ana Jara, quien dijo que cualquiera de los padres perderá la potestad de la menor.

“El día que escuché los audios yo dije ‘te creo Gato’ y la gente me atacó. No hay que ser muy adivino, cualquier persona que haya escuchado ese audio ha sentido a ese padre angustiado por esa acusación y yo me reafirmé. Yo sigo creyéndole al Gato que escuché en ese audio cuando Melissa le decía en retiteradas oportunidades ‘yo le creo a mi hija’ y él ‘no, yo no le he hecho nada’. Sí le creo”, aseguró el popular Samu en sus historias de Instarándula.

Asimismo, aseguró que no mete ‘las manos al fuego por nadie’ pero que puede dar sus impresiones en su espacio de espectáculos. “Hace dos meses se hablaba de la infidelidad y el día de hoy cambió el giro de este problema a este tema con delitado con esta pequeñita, es una pena”, dijo el periodista de espectáculos.

Samuel Suárez volvió a reiterar su apoyo a Rodrigo Cuba porque considera que la imagen que ha dado todo este tiempo es de un padre ‘entregado por completo a su hija’ y amoroso. “Hasta que haya una prueba fehaciente yo no voy a cambiar lo que creo”, acotó.

“Es probable que uno de los padres pierda la patria potestad, miren todo lo que ha ocasionado esta maldad, porque así quieran victimizarse, para mí es una completa maldad”, dijo Samu.

Samu consideró que lo que hizo Melissa Paredes es una ‘maldad’ que ha generado que ella o Rodrigo Cuba pierda la patria potestad de su hija.

