Samuel Suárez se pronunció al ver las imágenes del tremendo ‘tonazo’ que se armó este martes 1 de noviembre por el cumpleaños número cinco de la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Lo más resaltante de la celebración fue que las familias de los exesposos se reunieron luego de varios enfrentamientos públicos y judiciales.

“Las abuelas también deben estar presentes. Todo mundo de unido como cierre del mes de los milagros. Lindo por la pequeña, pero no imagino esas miraditas y sonrisitas forzadas de toda la familia después de los meses de chongo intenso. Ahora esperemos unas horas para ver la foto familiar”, escribió el popular Samu en sus historias de Instarándula.

Además, resaltó que sus seguidoras entraron en shock al ver a todos reunidos en el festejo. “La gente está loqueada, por favor, ya sabemos que están perro, pericote y gato pero no se sorprendan, ya era algo que se veía venir, que bueno por la niña, pero qué incómodo por los adultos por todo lo que se han dicho ”, acotó el periodista de espectáculos.

En ese sentido, aseguró que no se imagina cómo habrá sido el reencuetro entre las dos familias. “No me imagino esos abrazos, esos saludos, ‘ah asi que yo era el cáncer de la familia’, todo ese chongo en metro cuadrado jajajaj pero nada era de esperarse. Qué bueno que estén solucionando las cosas, pero yo imagino esos perro, pericote y gato reunidos... ya sabemos que estan reunidos, no puede pasar nada peor que esto ahora”, concluyó el creador de Instarándula.

Las familias de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes se volvieron a ver las caras este martes, en la celebración de cumpleaños de la hija de los exesposos.

